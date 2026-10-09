Trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 11, Đào tình cờ biết được Lưu 'gù' nhận tiền hàng tháng của ai đó để chăm lo cho mình và hứa sẽ không để cô biết.

Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 11 lên sóng tối nay, 9/10, HLV Luân (Quỳnh Dương) thắc mắc vì sao Minh là trường hợp đặc biệt được Đào (Thuỵ Hoà) quan tâm giúp đỡ kể từ ngày giải nghệ. Khi biết được lý do, ông Luân không khỏi bất ngờ. "Nếu được tuyển, chú sẽ có thêm tiền đạo giỏi, còn cháu rảnh nợ. Nó sẽ thôi đeo bám cháu. Đằng nào chẳng có lợi". Đào nói.

Trong khi đó, Minh (Thảo My) tha thiết xin huấn luyện viên một cơ hội cuối cùng để có thể thi đấu thêm một trận tuyển chọn tham gia đá chuyên nghiệp dù đã bị gạt hồ sơ. "Chỉ cần cháu đá một trận thực sự, cháu cam đoan sẽ không thua kém bất cứ ai trong đó cả. Ở làng cháu vẫn thường xuyên đá đấu với các bạn nam. Cháu chưa ngán ai bao giờ, cũng không ngại va chạm. Cháu chưa để ai vượt qua mình dễ dàng cả. Nếu cháu thua, cháu sẽ tự đi bộ về và không mơ mộng gì nữa", Minh thuyết phục HLV Luân.

Đào ra cửa hàng sửa xe của Lưu 'gù' (Trung ruồi) vô tình nghe được cuộc điện thoại của Lưu và ai đó trao đổi với nhau. Theo đó Lưu nhận tiền hàng tháng của người này để chăm lo cho Đào và hứa sẽ không để cô biết. Việc này khiến Đào thất vọng vô cùng.

Cô Nga 'béo' chủ nhà (Hồ Liên) và Minh qua phòng trọ của Đào gọi mãi mà cô không dậy. Minh đoán có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Đào khi thấy đồ đạc vương vãi ở sàn nhà nên đã hốt hoảng kêu lên.

Chuyện gì đã xảy ra với Đào? Minh sẽ được HLV trao cơ hội? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 11 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.