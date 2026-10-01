Trong "Đội bóng nữ làng Xuân" tập 8, bất chấp lời giải thích của vợ, Quốc cho rằng Yến cố tình xúi hội chị em đánh mình te tua.

Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 8 lên sóng tối nay, 1/10, ông Khiêm (NSND Trung Anh) tới nhà trọ thuyết phục Minh (Thảo My) về nhà. Đúng lúc Minh thất vọng nhất và định về nhà với bố thì cô Nga 'béo' (Hồ Liên) xuất hiện và thông báo đội bóng đá nữ làng Xuân đã được thành lập khiến Minh mừng rỡ. Các tuyển thủ ngoài Minh còn có cô Nga 'béo', Tâm (Thanh Hương), Dung và Loan.

Ngay sau đó, ông Chung trưởng thôn (Đức Khuê) đã đăng ký đá giải cho đội bóng của làng và sắp tới sẽ là trận giao hữu với đội làng Trung - nhà vô địch của xã năm ngoái và có cả tuyển thủ chuyên nghiệp. Minh lo lắng tột độ vì khả năng cũng như tình hình hiện tại của đội hình khi phải đụng độ với đối thủ quá mạnh. Tuy nhiên, khi cả đội hào hứng ra sân tập đã thấy Mỹ Dung (Diễm Hương) tranh thủ quay quảng cáo cho loại kem chống nắng mới.

Ở diễn biến khác, sau khi chồng bị hội chị em đánh bầm dập tại sự kiện của Mỹ Dung, Yến (Đan Lê) xin lỗi Quốc (Tuấn Tú) nhưng anh chồng vẫn còn bức xúc, không nhận lời xin lỗi của vợ. Yến giải thích là không biết gì về vụ việc và tự nhiên hội chị em xông lên nhanh quá khiến cô cản không được. "Cô đẩy chúng nó vào để ám sát tôi đúng không?", Quốc hỏi vợ.

Trong khi đó, Quốc đi vay nợ nên chủ nợ đến tận nhà bê đồ trong nhà khiến chị Yến hoảng loạn. Đúng lúc đó Minh xuất hiện. Minh sẽ làm gì để bảo vệ chị Yến? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 8 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.