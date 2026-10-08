Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 10 lên sóng tối nay, 8/10, Đào (Thuỵ Hoà) gặp lại kỳ phùng địch thủ ngày xưa - cầu thủ Hồng Phương (Minh Cúc). Cả hai tiếp tục đấu khẩu sau khi Hồng Phương cố tình nhắc đến nỗi đau năm xưa của Đào.

Trong khi đó, ông Chung trưởng thôn (Đức Khuê) đến tận nhà Minh (Thảo My) xin lỗi bởi chuyện sân bóng đáng lẽ là việc của ông và cán bộ thôn nhưng cuối cùng lại đẩy trách nhiệm cho Minh trong việc giữ lại mảnh đất đó cho bà con.

Đúng lúc đó Linh - con gái ông Chung - đọc được thông báo giải thể đội bóng của Minh (Thảo My). Dường như đội bóng nữ làng Xuân đã không đạt được kết quả mong muốn và chính Minh đã chủ động tuyên bố giải tán đội bóng sau thời gian cố gắng nỗ lực nhưng không có hiệu quả.

Chứng kiến quyết tâm giữ sân bóng và khẳng định vị thế đội bóng của Minh, Đào xúc động và quyết định tham gia đội bóng. "Về chuẩn bị đi, mai đi với tôi", cô nói khiến Minh ngỡ ngàng không tin vào tai mình.

Đào tham gia đội bóng? Minh có thu hồi quyết định giải thể đội bóng? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 10 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.