Từng là một trong những ngôi sao nổi bật của màn ảnh Philippines, Liza Soberano quyết định thử sức tại Hollywood và từng bước mở rộng sự nghiệp quốc tế. Ngày 25/9, cô sẽ tái ngộ khán giả toàn cầu và Việt Nam với vai trò diễn viên lồng tiếng cho phim Hòn đảo quên lãng (Forgotten Island), tác phẩm hoạt hình mới nhất của Dreamworks.

Trong phim, Liza Soberano lồng tiếng cho Raissa, cô gái có tình bạn thân thiết với Jo (H.E.R.) từ những năm tiểu học. Khi cả hai vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước sang những chặng đường khác nhau, họ quyết định dành đêm cuối cùng bên nhau.

Thế nhưng, một cánh cổng bí ẩn bất ngờ đưa Jo và Raissa đến hòn đảo thần thoại Nakali, nơi sinh sống của các sinh vật kỳ bí ngỡ như chỉ xuất hiện trong lời kể của ông bà. Để tìm được đường trở về, cả hai phải đối mặt với một cái giá nghiệt ngã: đánh đổi toàn bộ ký ức về nhau. Từ đó, họ buộc phải chạy đua với thời gian, trước khi ký ức về tình bạn từng gắn bó suốt nhiều năm hoàn toàn biến mất.

Tạo hình nhân vật Raissa của Liza Soberano trong "Hòn đảo quên lãng".

Điều khiến Soberano xúc động hơn cả là việc được góp mặt trong một dự án Hollywood tôn vinh chính di sản văn hóa của đất nước Philippines - điều cô hiếm khi có dịp nhìn thấy trên màn ảnh.

Liza Soberano sinh tại California năm 1998. Cha cô là người Philippines gốc Pangasinan còn mẹ là người Mỹ. Gia đình Soberano chuyển đến Philippines khi Liza còn là thiếu niên, nơi cô xây dựng một sự nghiệp diễn xuất thành công và trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất đất nước này. Năm 13 tuổi, Liza bắt đầu sự nghiệp người mẫu và diễn viên và có màn ra mắt truyền hình trong loạt phim giả tưởng Wansapanataym năm 2011.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Liza Soberano đến vào năm 2014, khi cô tham gia mùa hai của Got to Believe. Cũng trong năm này, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong bộ phim truyền hình lãng mạn Forevermore. Tác phẩm không chỉ mở đầu cho chặng đường hợp tác lâu dài giữa Soberano và bạn diễn Enrique Gil mà còn trở thành bệ phóng đưa cô vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí Philippines.

Trong những năm sau đó, cô nhận về nhiều giải thưởng danh giá bao gồm giải FAMAS, giải PMPC Star Award và 6 giải Box Office Entertainment Award, trong khi Tatler Asia hai lần vinh danh cô là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất châu Á vào các năm 2022 và 2023.

Năm 2022, ở đỉnh cao sự nghiệp tại quê hương thứ hai của mình, Soberano lại chọn quay về Mỹ để bắt đầu lại từ đầu. Mùa hè năm đó, cô gửi một đoạn băng thử vai tự quay cho vai diễn phụ trong Lisa Frankenstein của Diablo Cody và Zelda Williams và chỉ 1 tuần sau đã có mặt trên phim trường tại New Orleans. Bộ phim do Focus Features phát hành năm 2024 đưa Soberano vào vai Taffy và đánh dấu lần đầu tiên cô xuất hiện trong một sản phẩm điện ảnh Hollywood.

Với Hòn đảo quên lãng, hành trình ấy bước sang một chương mới đầy ý nghĩa. Đây là vai chính đầu tiên của Soberano trong một dự án điện ảnh Hollywood, đồng thời cũng là lần thứ 2 cô lồng tiếng cho một nhân vật gắn liền với thần thoại Philippines, sau loạt phim hoạt hình Trese năm 2021.

Tại liên hoan phim Venice năm nay, Liza Soberano không chỉ tham gia lần đầu tiên với tư cách khách mời mà còn là thành viên hội đồng giám khảo cho giải thưởng Golden Globes Impact Prize (Giải thưởng Tác động của Quả cầu Vàng) dành cho phim tài liệu - giải thưởng do Quỹ Artemis Rising trao tặng trong khuôn khổ sự kiện.

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của Soberano với các khía cạnh điện ảnh khác nhau cho thấy bước tiến trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Ngoài diễn xuất và tham dự các sự kiện, cô còn đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hậu trường với tư cách là một nhà sản xuất thông qua việc sở hữu công ty riêng mang tên Funny Face Films.

Liza Soberano sở hữu trang cá nhân có hơn 17 triệu người theo dõi và thu hút sự chú ý bởi những bức ảnh tuyệt đẹp khoe nhan sắc không góc chết.

Trailer phim "Hòn đảo quên lãng":

Ảnh: IGNV