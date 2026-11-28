Từ những nương quế xanh tốt đến vùng chè, cà phê, dứa hàng hóa, nông dân Điện Biên đang thay đổi cách sản xuất, khai thác hiệu quả đất đai. Các mô hình liên kết với hợp tác xã cũng mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đổi cây trồng trên đất dốc, mở hướng nâng cao thu nhập

Đứng giữa đồi quế xanh tốt, ông Lầu Và Lâu ở bản Cây Sổ, xã Mường Nhé (Điện Biên) kể trước đây, gia đình chủ yếu trồng các loại cây truyền thống trên 4ha đất nương, thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Năm 2023, được chính quyền địa phương vận động chuyển đổi cây trồng, ông quyết định đưa cây quế về trồng trên toàn bộ diện tích. Ngoài phần cây giống được Nhà nước hỗ trợ, ông bỏ thêm kinh phí đầu tư, chăm sóc.

Sau 3 năm, quế sinh trưởng tốt, bước đầu cho thấy sự phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương.

“Thấy cây quế có triển vọng, lại được chính quyền vận động, hỗ trợ giống nên tôi mạnh dạn chuyển đổi. Qua quá trình chăm sóc, tôi nhận thấy loại cây này phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đây”, ông Lâu chia sẻ.

Dù chưa đến kỳ khai thác, những đồi quế mang đến cho gia đình ông hy vọng về nguồn thu ổn định trong tương lai.

Không riêng ông Lâu, nhiều hộ dân ở Mường Nhé cũng chuyển diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng quế. Đến nay, toàn xã có khoảng 605ha, phấn đấu mở rộng lên 1.000ha vào năm 2030.

Cùng với việc vận động chuyển đổi, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ.

Quế trở thành cây trồng hàng hoá "xoá đói giảm nghèo" ở một số địa phương tại Điện Biên.

Tại xã Mường Lạn, anh Phan Trọng Nhất ở bản Pháy Váng lại chọn hướng phát triển chè theo phương thức canh tác hữu cơ.

Hiện anh có khoảng 20ha chè, trong đó 17ha đang cho thu hoạch ổn định. Từ vùng nguyên liệu này, anh phát triển 7 sản phẩm, với 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. Không chỉ tiêu thụ trong nước, chè của cơ sở còn bước đầu tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Để tăng nguồn thu trên cùng diện tích, anh Nhất trồng xen 5.000 gốc hoa hòe trong vườn chè. Đây là mô hình trồng xen hoa hòe đầu tiên tại Điện Biên.

Sau gần 3 năm chăm sóc, hoa hòe bắt đầu cho thu hoạch. Gia đình anh cũng phát triển thêm các sản phẩm trà hoa hòe và hoa hòe bao tử.

Nhận thấy loại cây này phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, anh Nhất tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con trồng và chăm sóc để có thể nhân rộng mô hình.

Không chỉ quế, chè, những năm gần đây, cà phê và mắc ca cũng được nhiều địa phương ở Điện Biên lựa chọn để thay thế cây trồng hiệu quả thấp.

Riêng năm 2026, xã Chiềng Sinh vận động người dân chuyển đổi hơn 860ha sang trồng cà phê, gấp 2,6 lần tổng diện tích chuyển đổi của những năm trước. Qua đó, nâng diện tích cà phê toàn xã lên 1.184,1ha.

Tại xã Quài Tở, từ năm 2025 đến nay, người dân trồng mới gần 2.170ha cà phê và mắc ca. Hiện địa phương có khoảng 3.000ha cà phê và 1.667ha mắc ca. Trong đó, gần 1.000ha cà phê đã cho thu hoạch, khoảng 179ha mắc ca bắt đầu cho quả.

Xác định đây là hai cây trồng có tiềm năng phát triển lâu dài, xã Quài Tở không chỉ khuyến khích mở rộng diện tích mà còn hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc đúng quy trình để nâng cao năng suất, chất lượng.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tổng diện tích cà phê, mắc ca lên 5.000ha.

Bắt tay hợp tác xã, đưa nông sản vùng cao ra thị trường

Chuyển đổi cây trồng giúp nông dân Điện Biên khai thác hiệu quả đất đai. Tuy nhiên, để có nguồn thu ổn định, việc tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho nông sản cũng quan trọng không kém.

Tại bản Na Luông, xã Mường Ảng, HTX Cà phê Chị em là một trong những mô hình liên kết sản xuất cà phê Arabica sạch đang phát huy hiệu quả.

HTX có 6 thành viên, liên kết với 20 hộ vệ tinh, quản lý khoảng 40ha cà phê. Thay vì mỗi hộ sản xuất theo kinh nghiệm riêng, các thành viên được hướng dẫn áp dụng chung quy trình chăm sóc, thu hái và sơ chế.

Chị Lò Thị Tiên, Trưởng nhóm HTX Cà phê Chị em, cho biết trước đây, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, mỗi gia đình có cách chăm sóc, thu hoạch khác nhau nên chất lượng nguyên liệu thiếu đồng đều. Từ khi tham gia HTX, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật và liên kết sản xuất, từng bước khắc phục tình trạng này.

“Liên kết không chỉ giúp các hộ dân thay đổi cách sản xuất mà còn tạo sự đồng đều về chất lượng nguyên liệu. Khi có vùng nguyên liệu ổn định, doanh nghiệp cũng yên tâm hợp tác, người dân có thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm với giá trị cao hơn”, chị Tiên chia sẻ.

Theo chị, HTX đang tập trung sản xuất cà phê an toàn, cung cấp cho khách hàng tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Tại xã Mường Nhà, HTX Dứa mật Pu Lau do anh Thào A Giàng làm Giám đốc cũng cho thấy hiệu quả của việc liên kết nông dân, tổ chức vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ.

Từ 50ha khi mới thành lập, vùng trồng dứa của HTX tăng lên 100ha, sau 3 năm đạt 150ha và hiện mở rộng tới khoảng 200ha. Đáng chú ý, mỗi ngày HTX thu mua từ 60-80 tấn dứa, vận chuyển về các chợ đầu mối tại Hà Nội và cung cấp cho nhiều nhà máy chế biến ở Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa cùng một số địa phương khác.

Việc có đầu mối thu mua, kết nối với doanh nghiệp chế biến giúp người trồng dứa thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm, yên tâm đầu tư sản xuất.

Cùng với HTX Cà phê Chị em và HTX Dứa mật Pu Lau, mô hình sản xuất lúa hàng hóa của HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên cũng góp phần khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp địa phương.

Điểm chung của các mô hình là hợp tác xã đứng ra tập hợp nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kết nối với doanh nghiệp. Nhờ đó, sản xuất từng bước chuyển từ nhỏ lẻ sang hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Hiện Điện Biên có khoảng 6 mô hình HTX hoạt động hiệu quả với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như dứa Na Sang, dứa mật Pu Lau, bí xanh Tì Dình, cà phê...

Những cách làm này cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, tỉnh tập trung phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng xanh, thông minh, bền vững; xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, việc hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, giống cây trồng, kỹ thuật canh tác và mở rộng liên kết tiêu thụ cần tiếp tục được chú trọng. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ số để đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ những nương quế, đồi chè đến vùng cà phê, dứa hàng hóa, nông dân Điện Biên đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất. Không chỉ lựa chọn cây trồng phù hợp, nhiều hộ đã biết liên kết làm ăn, quan tâm đến chất lượng và đầu ra sản phẩm.

Đó cũng là hướng đi để những diện tích đất dốc từng cho thu nhập thấp trở thành nguồn sinh kế lâu dài, góp phần cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững ở vùng cao.