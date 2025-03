Từ 7h sáng 30/3, các chiến sĩ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trường Đại học PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội... hối hả sắp xếp trang thiết bị, quân tư trang để chuẩn bị đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất.

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 25 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) làm trưởng đoàn.

Đại tá Vũ Sơn Lâm - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và ứng phó PCCC&CNCH (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) cho biết, các thiết bị được đoàn đưa sang Myanmar gồm: Máy bay không người lái, các thiết bị dò tìm ảnh nhiệt, máy nạp khí, cưa cắt... đây là các phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ cứu nạn hiện đại.

Ngoài ra, trong đoàn cũng có 1 bác sĩ kèm trang thiết bị, vật tư y tế để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Đại úy Thiều Thanh Thuận- Giảng viên Khoa Chữa cháy và CNCH (Đại học PCCC) cho biết, đây là lần đầu tiên bản thân được tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế.

"Từ khi nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ đến nay chưa đầy 24 giờ nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng, các trang thiết bị đoàn mang theo gồm: Banh, kìm cắt, radar dò tìm... chuyên để cứu hộ cứu nạn trong các vụ động đất, sập, đổ, môi trường phức tạp", Đại úy Thiều Thanh Thuận nói.

Cũng theo Đại úy Thuận, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đoàn đã tìm hiểu về địa hình, đặc điểm công trình nhà ở tại Myanmar để đảm bảo an toàn cho bản thân và cứu người mắc kẹt.

Đại úy Trần Văn Khả- Trường Đại học PCCC chia sẻ, trước khi lên đường mỗi người chiến sĩ đều có tâm trạng hồi hộp, băn khoăn nhưng ai cũng có khát khao sẽ tìm kiếm được người bị nạn và giúp người dân Myanmar vượt qua thời khắc khó khăn này.

"Theo dự báo, tại Myanmar sẽ còn xảy ra dư chấn sau động đất, lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, nghiên cứu chiến thuật nhằm thích ứng nhanh nhất với địa hình và các tình huống phát sinh", Đại úy Trần Văn Khả nói.

Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào cùng ngày. Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cử 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, thiết bị bảo hộ cá nhân và lựa chọn 6 cán bộ, chỉ huy tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an gồm: Trung tá Nguyễn Đình Dương- Đội trưởng, Đại úy Lê Diện Anh, Đại úy Kiểu Văn Dũng, Đại úy Bùi Minh Đức, Thượng úy Lê Diện Anh, Thượng úy Nguyễn Quốc Cường. Đây là những cán bộ chiến sỹ PCCC&CNCH tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3, sau đó xuất hiện dư chấn 6,7 độ, đã phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cầu và hư hại đường sá trên khắp nước này. Chính quyền Myanmar đêm 29/3 cập nhật số người chết do động đất là 1.644, số người bị thương là 3.408. Ngoài ra, giới chức Myanmar ghi nhận ít nhất 139 trường hợp mất tích.