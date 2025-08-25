Ông H.V.L, một người dân ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ngày 24/3 nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và được hẹn trả kết quả vào ngày 22/4.

Ngày 31/3, UBND huyện Lộc Bình (cũ) đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đến thời điểm trả kết quả, ông L. được thông tin hồ sơ vẫn đang được xử lý tại Đội Thuế liên huyện khu vực II (thuộc Chi cục Thuế khu vực VI). Khi hỏi cơ quan thuế, ông L. được trả lời đang nghiên cứu văn bản xem có được giảm thuế không. Đến ngày 17/6, ông vẫn chưa nhận được thông báo.

“Tôi là người dân tộc Nùng và sống trên địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Vậy, tôi có thuộc trường hợp được giảm thuế 50% theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 103/2024 không?”, ông gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính và mong nhận được phản hồi.

Về trường hợp này, Bộ Tài chính cho biết ngày 13/3, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (nay là Thuế tỉnh Lạng Sơn) đã có công văn báo cáo và xin ý kiến.

Ngày 17/3, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công văn trả lời (trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý công sản) về chính sách thu tiền sử dụng đất như sau: "Giảm 50% tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn còn lại (không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo)".

Đợi hơn 4 tháng, người dân vẫn chưa biết có thuộc trường hợp được giảm 50% tiền sử dụng đất hay không. Ảnh minh họa

Từ hướng dẫn trên, cơ quan thuế cho hay cũng nhận được nhiều đề nghị áp dụng giảm 50% tiền sử dụng đất cho người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn không thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông L., Đội Thuế liên huyện khu vực II (nay (nay là Thuế cơ sở 2 của tỉnh) đã trao đổi với ông rằng cần văn bản hướng dẫn chính thức của Chi cục Thuế khu vực VI vì hiện chỉ có các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (cũ) trước khi sáp nhập.

Để bảo đảm căn cứ pháp lý, cần có văn bản thống nhất của Chi cục Thuế khu vực VI về giảm 50% tiền sử dụng đất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Luật Đất đai 2024, làm cơ sở cho Đội Thuế liên huyện khu vực II giải quyết hồ sơ của ông L.

Do chưa rõ tiêu chí xác định địa bàn để xem xét giảm 50% tiền sử dụng đất đối với người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn còn lại, Đội Thuế liên huyện khu vực II đã báo cáo và tham mưu để UBND huyện Lộc Bình (trước thời điểm sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp) có văn bản đề nghị hướng dẫn xác định địa bàn theo Luật Đất đai 2024, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sau cuộc họp ngày 2/6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn kết luận theo hướng: giảm 50% tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo bằng văn bản về kết luận cuộc họp này.

Tiếp đó, Đội Thuế liên huyện khu vực II đã báo cáo Chi cục Thuế khu vực VI để xin chỉ đạo, hướng dẫn về việc áp dụng mức giảm nêu trên.

Ngày 16/7/2025, Thuế tỉnh Lạng Sơn (đơn vị được tách từ Chi cục Thuế khu vực VI theo đơn vị hành chính cấp tỉnh) có công văn gửi cơ quan thuế cấp trên đề nghị hướng dẫn xác định địa bàn được giảm tiền sử dụng đất.

Văn bản nêu hai quan điểm xem xét giảm 50% tiền sử dụng đất cho hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, và đề nghị có chỉ đạo rõ áp dụng theo quan điểm 1 hay quan điểm 2.

Theo quan điểm 2, phương án được Thuế tỉnh Lạng Sơn đề nghị, chỉ giảm 50% khi người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; ngoài địa bàn đó thì không được giảm.

Cùng ngày, Thuế tỉnh Lạng Sơn cũng có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (cũ) đề nghị sớm ban hành thông báo kết luận cuộc họp ngày 2/6 về hướng dẫn xác định địa bàn được giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024.

Để bảo đảm việc giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số đúng quy định, khi có hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế cấp trên, Thuế cơ sở 2 tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục xem xét giảm 50% tiền sử dụng đất đối với hộ ông L.