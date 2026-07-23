Hòn đảo nguyên sơ

Đầu tháng 6, vợ chồng anh Nhật, chị Phương cùng hai con (11 tuổi và 8 tuổi) lái ô tô từ Hà Nội xuyên miền Trung, khám phá nhiều điểm đến tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Trong suốt chuyến đi, gia đình ghé qua không ít bãi biển đẹp, cung đường nổi tiếng. Thế nhưng, nơi để lại nhiều thương nhớ nhất với họ lại là đảo Bích Đầm - hòn đảo nhỏ thuộc cụm đảo Hòn Tre (Khánh Hòa), cách đất liền khoảng 30 phút đi cano.

Vợ chồng anh Nhật tại cầu cảng trên đảo Bích Đầm

Vài năm gần đây, Bích Đầm được du khách biết tới nhờ khung cảnh đẹp như điện ảnh, rất hoang sơ, bình yên. Tuy nhiên, khi nhắc đến du lịch Bích Đầm, nhiều người thường e ngại bởi hòn đảo còn chưa có nhiều dịch vụ, người dân chủ yếu sử dụng điện năng lượng mặt trời nên chập chờn, nguồn nước ngọt sạch cũng hạn chế.

Tuy nhiên, vốn yêu thích khám phá những nơi nguyên sơ, không quá đông đúc, Bích Đầm lại khiến gia đình anh Nhật háo hức tìm đến trải nghiệm.

Từ bến tàu tại Nha Trang, gia đình di chuyển bằng cano ra đảo với giá khoảng 120.000 đồng/người lớn/chiều. Ngay khi cano cập bến, hiện ra trước mắt những vị khách phương xa là nước biển xanh trong, những mái nhà làng chài bình dị, những con đường nhỏ uốn lượn quanh co dưới bóng cây râm mát.

Nơi đây dường như "không có bóng dáng của du lịch đại trà" mà vẫn giữ nhịp sống chậm rãi của làng chài

Vợ chồng anh Nhật thuê một căn homestay của người dân trên đảo, không có điều hòa, đồ đạc cơ bản nhưng rộng rãi, có khoảng sân nhỏ mắc chiếc võng cho khách nghỉ trưa. Từ ngôi nhà, chỉ cần bước vài bước chân, gia đình Hà Nội có thể gặp người dân địa phương, nghe tiếng trẻ con nô đùa hay trò chuyện với những ngư dân vừa trở về sau chuyến biển.

"Đảo nhỏ nên chúng tôi đi bộ một vòng là gần như thuộc hết các con đường trong làng", anh Nhật kể.

Hai ngày ở Bích Đầm gia đình không có lịch trình cụ thể, thong thả tận hưởng nhịp sống của bà con. Buổi sáng, cả nhà ra cầu tàu tắm biển, ăn sáng tại những quán bình dân. Sau đó, họ thuê xe máy chạy quanh đảo.

Điều khiến anh Nhật thích nhất chính là những cung đường nhỏ uốn lượn giữa thiên nhiên.

"Có đoạn đường xuyên qua những vạt cây xanh mát, có đoạn men theo sườn núi gập ghềnh nhưng có thể nhìn thẳng xuống biển xanh ngắt bao la, có đoạn lại khá nên thơ với bạt cỏ trải dài, đàn bò thong dong gặm cỏ. Vượt mỗi khúc cua, chúng tôi đều giống như đang mở một hộp quà bí mật, không biết phía trước sẽ là cảnh tượng gì", anh chia sẻ.

Gia đình lần lượt ghé bãi Đế, bãi Đá Trứng, Hải đăng Hòn Lớn... Buổi chiều, cả nhà ngồi ngắm hoàng hôn và tận hưởng nhịp sống yên bình hiếm thấy nơi phố thị.

Bãi Đế với làn nước trong veo. Cung đường dẫn tới đây được bao quanh bởi núi và cây xanh rậm rạp

Bãi Đá Trứng độc đáo

Để đến được ngọn hải đăng, du khách phải đi bộ qua núi, xuyên qua những vòm cây rậm rạp rất đẹp mắt. Hải đăng Hòn Lớn có độ cao 102m so với mực nước biển

Cảm giác "trở về tuổi thơ"

Anh Nhật chia sẻ, ở trên đảo việc mất điện xảy ra bất chợt, thường xuyên "như cơm bữa". Buổi tối, đèn trên đảo thường tắt sớm, không gian tĩnh lặng.

Nhưng cũng chính vì thế mà Bích Đầm mang tới một sự bình yên, hoài niệm cho du khách.

Đêm đêm, gió trên đảo thổi mát rượi. Dù không có điều hòa, gia đình nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong tiếng quạt đều đều, tiếng sóng vỗ rì rào.

Không chỉ có cảnh sắc ấn tượng, điều làm gia đình anh Nhật nao lòng còn bởi con người mộc mạc, chân chất trên đảo. Anh Nhật vẫn nhớ, một người dân trên đảo hỏi anh: "Các con sống ở đất liền đầy đủ tiện nghi không thích hơn à, sao cứ kéo nhau ra đảo mấy ngày liền chịu khổ làm gì, điện thì không có?".

Anh Nhật chỉ cười rồi đáp: "Nhưng ở đây có cuộc sống yên bình mà ở nhà chúng con không bao giờ có được, cô ạ".

Người phụ nữ bật cười vì nghĩ vị khách nói vui. Đúng lúc hai cô cháu còn đang trò chuyện rôm rả thì... điện trên đảo phụt tắt. "Khoảnh khắc đó vừa buồn cười vừa khiến vợ chồng tôi thấy thương người dân đảo hơn. Tôi hy vọng bà con sớm có điện lưới để cuộc sống bớt khó khăn", anh chia sẻ.

Anh Nhật còn ấn tượng với những đứa trẻ da rám nắng, mặt đen nhẻm nhưng ngoan ngoãn, vô tư trên đảo. Có khi, hai vợ chồng anh chỉ ngồi yên một góc, nhìn con vui chơi với các bạn nhỏ làng chài. Tiếng lũ trẻ cười giòn tan khiến mọi ưu phiền của họ tan biến hết.

Những đứa trẻ trên đảo ngoan ngoãn, mến khách

Ẩm thực trên đảo cũng mang đúng tinh thần của một làng chài. Hải sản như ghẹ, mực, nhum biển đều được ngư dân đánh bắt trong ngày rồi chế biến đơn giản để giữ nguyên vị ngọt. Du khách có thể ăn tại các quán nhỏ hoặc mua hải sản nhờ homestay nấu giúp với chi phí khá dễ chịu.

"Hai ngày ở đảo giống như một tấm vé khứ hồi đưa chúng tôi trở lại tuổi thơ. Bích Đầm không phải là nơi để tìm kiếm sự tiện nghi mà là nơi ta tìm được cảm giác sống gần gũi thiên nhiên, tìm lại cuộc sống mộc mạc, thanh bình nhất", vị khách Hà Nội chia sẻ.

Ảnh: NVCC