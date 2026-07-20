Hà Tĩnh:

Lấy người dân làm trung tâm, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 6/7/2026 về triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2026-2030. Hướng dẫn cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, hướng tới đổi mới công tác dân vận, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và giảm nghèo thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải đổi mới tác phong, nâng cao tinh thần phục vụ, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, chính sách và dịch vụ công thuận lợi hơn.

Điểm mới của phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2026-2030 là gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ". Hà Tĩnh yêu cầu các mô hình phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm như thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

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"Việc xây dựng mô hình trong phong trào "Dân vận khéo" phải bảo đảm nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mỗi mô hình cần có mục tiêu, lộ trình và kết quả cụ thể, có khả năng duy trì, nhân rộng, tránh hình thức, bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân", hướng dẫn nêu.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, Hà Tĩnh ưu tiên xây dựng các mô hình nâng cao chất lượng tham mưu, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các nền tảng số. Việc đưa thông tin, dịch vụ và tiện ích số đến gần hơn với người dân được xác định là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình "Bình dân học vụ số", "Học tập số", xây dựng xã hội học tập; khuyến khích sáng kiến nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ số, đồng thời phát triển các mô hình về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao. Qua đó, người dân không chỉ được tiếp cận tri thức, thông tin chính thống mà còn có thêm điều kiện tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Để phong trào đi vào thực chất, Hà Tĩnh xác định phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó người đứng đầu các cấp, các ngành giữ vai trò then chốt. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn kết quả thực hiện phong trào với nhiệm vụ chính trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo phân công, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh ban hành hướng dẫn, kế hoạch triển khai hằng năm; kiểm tra, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả và chỉ đạo các sở, ngành xây dựng mô hình "Dân vận khéo" phù hợp với từng lĩnh vực quản lý, đồng thời lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để triển khai.

Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, theo dõi, sơ kết, tổng kết và đề xuất biểu dương các mô hình tiêu biểu. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đẩy mạnh các mô hình "Dân vận khéo" trong đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn việc mới, việc khó để triển khai, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ không chỉ nâng cao hiệu quả giải quyết công việc mà còn giúp chủ trương, chính sách và dịch vụ công đến với người dân nhanh hơn, minh bạch hơn. Phong trào "Dân vận khéo" là nền tảng để Hà Tĩnh từng bước giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của người dân và huy động sức mạnh toàn xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.