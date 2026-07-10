Lai Châu:

Triển khai đúng trọng tâm, chính sách phát huy hiệu quả

Mù Cả là xã cũ của huyện Mường Tè, có 3 sắc tộc sinh sống làː Hà Nhì, La Hủ, Kinh, trong đó người Hà Nhì là đông nhất chiếm 98̤% tông dân cư. Xã Mù Cả được chia thành 8 bản: Gò Cứ, Má Ký, Mò Su, Mù Cả, Phìn Khò, Tè Xá, Tó Khò, Xi Nế.

So với mặt bằng chung, xã Mù Cả còn nhiều khó khăn do địa hình núi cao hiểm trở, giao thông chia cắt, đời sống của đồng bào các dân tộc chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp truyền thống. Xuất phát điểm thấp cùng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến tỷ lệ hộ nghèo của xã luôn ở mức cao.

Đồn Biên phòng Mù Cả phối hợp với lực lượng y tế xã khám sức khỏe cho người dân.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định muốn giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ đổi mới cách tổ chức thực hiện chính sách. Xã chủ động rà soát nhu cầu của từng bản, từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Tài Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cả cho biết, Đảng ủy, HĐND và UBND xã thống nhất quan điểm ưu tiên các mô hình sinh kế lâu dài thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ. Toàn bộ quy trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ; người dân tham gia từ khâu bình xét đến giám sát, góp phần tạo đồng thuận và nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo.

Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ và trưởng bản giữ vai trò nòng cốt trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân. Từ hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật đến vận động thay đổi tập quán sản xuất, lực lượng này góp phần giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách tiếp cận chính sách giữa vùng khó khăn với các khu vực phát triển hơn. Khi người dân hiểu đúng chủ trương và nắm được cách làm, tư duy sản xuất cũng chuyển biến từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động phát triển kinh tế.

Nhờ triển khai đồng bộ, nhiều chính sách hỗ trợ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Xã hỗ trợ 94 con lợn sinh sản cho 45 hộ dân; cấp hàng chục máy làm đất, máy tuốt lúa và các loại máy nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất.

Cùng với phát triển sinh kế, chương trình xóa nhà tạm được thực hiện quyết liệt, đến nay hoàn thành trên 90%, tạo điều kiện để nhiều hộ ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế. Năm 2025, xã chi trả hơn 13,3 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 443 hộ dân, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định, vừa nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng.

Đoàn kết cộng đồng, lan tỏa ý chí thoát nghèo

Nếu chính sách đúng tạo động lực thì công tác truyền thông cơ sở và sức mạnh đoàn kết cộng đồng là yếu tố quyết định để chính sách đi vào cuộc sống. Tại Mù Cả, giảm nghèo thông tin được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, giúp người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương, chính sách, mô hình sản xuất hiệu quả và từng bước thay đổi nhận thức.

Thực tiễn ở Mù Cả cho thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ đến từ nguồn lực đầu tư mà còn từ cách làm bài bản.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, tập huấn kỹ thuật và hoạt động của các đoàn thể, chủ trương, chính sách được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với điều kiện thực tế từng bản. Người dân không chỉ được phổ biến chính sách mà còn trực tiếp chứng kiến hiệu quả từ những mô hình thành công ngay tại địa phương, từ đó mạnh dạn học tập và làm theo.

Cách tuyên truyền "đến từng bản, sát từng hộ" góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ máy nông nghiệp sẵn sàng giúp các hộ khác làm đất, thu hoạch; những hộ có kinh nghiệm chia sẻ kỹ thuật, cây giống, con giống và ngày công lao động. Tinh thần tương trợ không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn lan tỏa niềm tin, tạo động lực để nhiều hộ cùng vươn lên thoát nghèo.

Nhờ đó, các chính sách hỗ trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Diện tích quế, sa nhân tím được mở rộng; chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học với tổng đàn gia súc trên 1.900 con và hơn 8.270 con gia cầm. Năm 2025, xã chi trả trên 13,3 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 443 hộ thuộc 5 cộng đồng bản, góp phần tạo sinh kế bền vững và nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục và y tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách dành cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trạm Y tế xã khám, chữa bệnh cho gần 1.500 lượt người, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Thực tiễn tại Mù Cả cho thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ đến từ nguồn lực đầu tư mà còn từ cách tổ chức thực hiện chính sách đúng trọng tâm, sát thực tiễn; từ việc giảm nghèo thông tin, giúp người dân hiểu và chủ động tiếp cận chính sách; cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng. Khi người dân nắm rõ chủ trương, tin tưởng vào chính sách và cùng hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nguồn lực của Nhà nước được phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để vùng biên từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống.