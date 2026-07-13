Khánh Hòa:

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Một trong những nội dung đáng chú ý là tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đồng bào theo tôn giáo.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền nhằm góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, nhân rộng mô hình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đồng bào theo tôn giáo; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, lấy lực lượng người có uy tín làm nòng cốt để thực hiện kế hoạch Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, nhân rộng mô hình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các cơ quan có liên quan và địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, bảo đảm không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự tại các thôn, bản, buôn, làng nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đồng bào theo tôn giáo sinh sống; Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ động tăng cường tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo về phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đồng bào theo tôn giáo.

Bên cạnh đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo phải lồng ghép nội dung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động chuyên môn, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

“Cần phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc, nhà tu hành, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; không trồng cây có chứa chất ma túy, không tàng trữ, không vận chuyển, buôn bán ma túy; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, nhằm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đông tín đồ tôn giáo”, UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.