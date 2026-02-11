Chiều 11/2, tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lễ khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng xuân mới.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11/2 đến ngày 1/3/2026 (tức từ 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở cửa phục vụ khách tham quan hằng ngày từ 8h đến 22h. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hiến, tinh thần hiếu học của dân tộc.

Năm nay, Hội chữ Xuân ghi dấu ấn rõ nét với sự đổi mới toàn diện trong tổ chức không gian và nội dung hoạt động. Khu vực Hồ Văn được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ, tạo nên không gian xuân trang nhã, hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Các khu chức năng được quy hoạch khoa học, gồm: khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Điểm nhấn nổi bật của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp của các nhà thư pháp được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch. Hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, cầu mong may mắn, học hành, công danh của người dân mà còn góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật thư pháp truyền thống.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động phong phú, hướng tới đa dạng đối tượng công chúng như: chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày sản phẩm làng nghề, trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo… Các hoạt động được tổ chức tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, tạo nên không khí xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc.

Tại khu Nội tự di tích, ngoài hai không gian trưng bày thường xuyên Trường Quốc học đầu tiên và Khơi nguồn đạo học, du khách còn được tham quan triển lãm Dấu xưa Văn hiến 4 với chủ đề Đạo học ngàn năm tại Tiền đường nhà Thái học, cùng các trưng bày chuyên đề Ngựa về phố và Sử đá lưu danh. Các nội dung trưng bày tiếp tục khẳng định chiều sâu lịch sử, văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dòng chảy văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định, Hội chữ Xuân không chỉ là không gian thưởng thức thư pháp, xin chữ đầu năm mà còn đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho nhân dân và du khách niềm vui tinh thần, sự an hòa và khởi đầu tốt đẹp trong năm mới, góp phần gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài.