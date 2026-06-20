Tại cuộc họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 17/6, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cho biết, năm 2026 mở đầu giai đoạn triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội. Đến nay, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện cơ bản đã được hoàn thiện, tạo nền tảng để các địa phương triển khai hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Truyền thông cần tăng cường giới thiệu các mô hình nông thôn mới tiêu biểu, những điển hình giảm nghèo hiệu quả, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để tạo động lực thi đua.

Theo ông Phương Đình Anh, trong những kết quả đạt được thời gian qua, các cơ quan báo chí luôn giữ vai trò đồng hành quan trọng với các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; kịp thời chuyển tải chủ trương, chính sách mới đến người dân, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để các bộ, ngành và địa phương có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Thông qua các tác phẩm báo chí, nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo bền vững cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đều có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai với yêu cầu cao hơn và toàn diện hơn. Bên cạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, chương trình tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng những miền quê đáng sống.

Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, định hướng nhận thức và tạo đồng thuận xã hội. Theo ông Phương Đình Anh, báo chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện để đưa thông tin đến gần hơn với người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Anh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những cơ chế mới của Chương trình giai đoạn 2026-2030; góp phần thay đổi nhận thức từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển, từ thụ hưởng sang chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, báo chí cần tăng cường truyền thông về phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu cốt lõi của Chương trình.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung phát triển du lịch nông thôn theo Quyết định số 1948/QĐ-BNNMT ngày 27/5/2026, hướng tới phát triển các mô hình du lịch, làng nghề theo hướng hiệu quả, bền vững và hội nhập. Cùng với đó là mục tiêu phát triển khoảng 25.000 sản phẩm OCOP vào năm 2030, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số ở khu vực nông thôn.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị, truyền thông cần tăng cường giới thiệu các mô hình nông thôn mới tiêu biểu, những điển hình giảm nghèo hiệu quả, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để tạo động lực thi đua, học tập và nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đồng thời, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; phản ánh khách quan, kịp thời những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới.