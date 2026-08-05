Khoảng cách 3 điểm so với Hà Nam đẩy Hà Nội vào thế buộc phải thắng TPHCM mới nuôi hi vọng giành chức vô địch U16 nữ quốc gia 2026. Quyết tâm ấy được các nữ cầu thủ Hà Nội thể hiện bằng sức ép dồn dập, ngay từ khi bóng nhập cuộc. Chỉ mất 12 phút, Thảo Uyên đã lập công, phá vỡ thế bế tắc cho đội bóng Thủ đô.

Hà Nội (áo vàng) có chiến thắng then chốt, tạo ra cuộc đua nghẹt thở đến ngôi vô địch

Trong hiệp 1, Hà Nội tạo sức ép khủng khiếp lên khung gỗ TPHCM. Điều đó khiến hàng thủ đội bóng phía Nam rối loạn, liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Hà Vi lập cú đúp ở phút 36 và 44, còn Thu Phương ghi 1 bàn ở phút 42, giúp Hà Nội gần như đạt được mục tiêu giành 3 điểm chỉ sau 45 phút thi đấu.

Vì vậy, dù Phương Thảo ghi 1 bàn danh dự cho TPHCM ở phút 90, Hà Nội vẫn đạt mục tiêu lấy trọn 3 điểm, san bằng khoảng cách điểm số với Hà Nam khi có cùng 10 điểm. Đội bóng Thủ đô vẫn xếp sau đối thủ nhưng ít nhất, họ đã kéo kỳ phùng địch thủ về trận "chung kết" khi đối đầu trực tiếp ở lượt đấu hạ màn ngày 8/8.

Hà Nam (đỏ) đánh rơi lợi thế khi bất ngờ thúc thủ 1-2 trước Sơn La

Trước đó, Hà Nam bất ngờ thúc thủ Sơn La 1-2, khiến họ đánh rơi lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Cho dù đội bóng vùng chiêm trũng vẫn giữ ngôi đầu nhưng một khi họ sảy chân trước Hà Nội ở cuộc đối đầu trực tiếp, nguy cơ Hà Nam cầm vàng mà để vàng rơi hoàn toàn có thể xảy ra.