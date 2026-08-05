Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, tuyển Việt Nam có 7 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết nếu giành ít nhất một trận hòa trước Campuchia ở lượt trận cuối.

Thậm chí, ngay cả khi tuyển Việt Nam thua Campuchia, vẫn có thể đi tiếp. Nhà ĐKVĐ chỉ bị loại nếu phải nhận thất bại cách biệt... 9 bàn, đồng thời Indonesia thắng Singapore cách biệt tối đa một bàn. Đây là kịch bản gần như không thể xảy ra.

Tuyển Việt Nam ghi 10 bàn, chưa để thủng lưới sau 3 trận. Ảnh: VFF

Trên thực tế, dù dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam tự tin chiến thắng. Campuchia thua Singapore (1-2), Indonesia (1-5), chỉ thắng được Timor Leste (3-0), đã bị loại. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Gyotoku Koji chỉ mang tính thủ tục.

Dĩ nhiên tuyển Việt Nam không thể chủ quan. Bài học từ trận hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình ngày 31/7 buộc các cầu thủ phải chơi hết khả năng.

Tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng bởi chỉ có 3 điểm mới chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A. Một chiến thắng không chỉ giúp tuyển Việt Nam vào bán kết với thành tích bất bại, có được tâm lý tốt, mà còn là vấn đề danh dự.

Tuyển Việt Nam tự tin thắng Campuchia trên sân nhà. Ảnh: VFF

Đặc biệt, dù ASEAN Cup 2026 mới chưa hết vòng bảng, nhưng chiến thắng trước Campuchia mang về lợi thế cho tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Trong trường hợp đứng nhất bảng A, và nếu thắng chung cuộc ở 2 trận bán kết (lượt đi và về), theo phân nhánh từ BTC, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà. Đây là một ưu thế không nhỏ.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam từng hai lần được đá chung kết lượt về trên sân nhà và đều đoạt cúp vô địch (2008, 2018). Trong khi đó, ở 2 lần gần nhất đá trận chung kết lượt về trên sân khách, "Những chiến binh sao vàng" chỉ vô địch vào năm 2024, sau khi đánh bại Thái Lan.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn