Sau cú ngã 0-3 trước Hà Nam ở trận "lượt đi", Hà Nội lập tức gượng dậy bằng cách đánh bại Sơn La 2-0, san bằng khoảng cách tỷ số với nhà vô địch lượt đi ở trận đấu sớm lượt 4, giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2026. Hai bàn thắng của Hà Nội do công của Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Thu Phương.

Hà Nội đang nỗ lực bám đuổi Hà Nam trong cuộc đua vô địch

Chiến thắng của Hà Nội không chỉ giúp họ đeo bám Hà Nam trong cuộc đua vô địch mà còn đưa Sơn La về đúng "vai vế". Khoảng cách 3 điểm tạo ra giữa Hà Nội (7 điểm) và Sơn La (4 điểm) giúp đội bóng Thủ đô tạo khoảng cách 3 điểm, qua đó dồn sức cho 2 trận quyết định phía trước, nhằm duy trì cơ hội vô địch.

Nỗ lực của Hà Nội tạo sức ép cho Hà Nam, nhưng không thể gây khó được đội bóng vùng chiêm trũng khi họ đã vào phom. Trong trận đấu chiều 1/8, Hà Nam dễ dàng đánh bại TPHCM 5-1 với các pha lập công của Vàng Thị Tâm, Bảo Trâm (2 bàn), Quỳnh Lâm và Khánh Chi.

Với chiến thắng này, Hà Nam tích luỹ được 10 điểm sau 4 trận, duy trì khoảng cách an toàn 3 điểm so với đối thủ bám đuổi là Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2026 còn 2 vòng đấu nữa là khép lại, vì vậy, ưu thế lớn nhất vẫn thuộc về Hà Nam.