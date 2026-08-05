Chiều 5/8, tuyển Việt Nam tập luyện trở lại sau trận thắng Indonesia 3-0, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trên SVĐ Mỹ Đình, lúc 20h ngày 7/8.

Ở buổi tập này, thầy trò HLV Kim Sang Sik đón nhiều vị khách đặc biệt tới giao lưu. Họ là các ca sĩ, nghệ sĩ, và những người có tầm ảnh hưởng với công chúng, trong đó đáng chú ý là ca sĩ Minh Vương, Duy Khoa, nghệ sĩ Chí Trung, diễn viên Trung "Ruồi", game thủ "Chim Sẻ Đi Nắng" (Nguyễn Đức Bình).

Những vị khách đặc biệt đến ''tiếp lửa'' cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối người hâm mộ, các KOLs, đại diện truyền thông với tuyển Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước trận đấu gặp Campuchia.

Được biết, "Chim Sẻ Đi Nắng" cùng các ca sĩ, nghệ sĩ ngoài việc tiếp lửa cho tuyển Việt Nam, còn ghi hình để phục vụ cho một dự án giải trí sắp công bố. Buổi giao lưu diễn ra khá nhanh, sau đó những nhân vật nổi tiếng rút lui để tuyển Việt Nam bước và buổi tập.

Chim Sẻ Đi Nắng là một trong những game thủ nổi tiếng nhất Việt Nam hiên nay. Ảnh: Hải Hoàng

Trở lại buổi tập chiều 5/8, dù trời mưa nhưng các tuyển thủ Việt Nam rất nỗ lực thực hiện giáo án mà HLV Kim Sang Sik đưa ra. Sau trận thắng Indonesia, tinh thần toàn đội rất thoải mái, vui vẻ.

Tuyển Việt Nam có 7 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Xuân Son cùng các đồng đội vào bán kết nếu giành ít nhất một trận hòa trước Campuchia ở lượt trận cuối, tuy nhiên đội chủ nhà muốn làm nhiều hơn như thế.

Trận tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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