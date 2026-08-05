Campuchia của HLV Koji Gyotoku không sở hữu nhiều ngôi sao hay chiều sâu lực lượng như Indonesia hay Singapore, thay vào đó được xây dựng bản sắc rõ ràng.

Trong 3 trận ASEAN Cup 2026 vừa qua, Campuchia chơi chủ động, chuyển trạng thái nhanh và sẵn sàng đưa bóng xuyên trung lộ thay vì phụ thuộc vào những pha tạt cánh.

Mirzaev nổi bật với các pha dẫn bóng và khả năng chuyền ở trung tuyến. Ảnh: FFC

Mirzaev, đối thủ của Hoàng Đức

Dưới thời Koji Gyotoku, Campuchia duy trì hệ thống ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân rồi tổ chức tấn công trực diện.

Không cầm bóng quá nhiều, nhưng khi giành lại được, “những chiến binh Angkor” luôn cố gắng tiến lên phía trước bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Nhân tố quyết định trong cách chơi ấy là Alisher Mirzaev.

Tiền vệ 30 tuổi là “bộ não” của Campuchia. Mirzaev có thể giữ bóng và nổi bật ở khả năng quan sát rồi tung ra những đường chuyền đầu tiên mở ra các pha lên bóng hoặc phản công trung lộ.

Trong trận thắng Timor Leste 3-0, anh trực tiếp tạo tiền đề cho hai bàn thắng đầu tiên, liên tục tìm được khoảng trống giữa các tuyến đối phương để kết nối với hàng công.

Cũng trước Timor Leste, anh có 7/9 lần dẫn bóng tịnh tiến thành công. Trước Singapore, con số này là 12/14, tương đương 86%. Đó đều là những con số tốt nhất trận.

Ở trận gặp Việt Nam, Mirzaev nhiều khả năng sẽ hoạt động trong khu vực của Hoàng Đức. Đây hứa hẹn là màn đấu trí đáng chú ý nhất trên sân.

Nếu Hoàng Đức kiểm soát được nhịp độ và hạn chế thời gian xử lý bóng của Mirzaev, tuyển Việt Nam sẽ cắt được nguồn phát động nguy hiểm nhất của Campuchia.

Soknet là phát hiện của Campuchia tại giải. Ảnh: FFC

Các con số cũng cho thấy Campuchia sở hữu hiệu quả tấn công đáng nể dù không tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ có 65% số cú sút đi trúng đích, cao hơn đáng kể so với 42% của tuyển Việt Nam.

Hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn của Campuchia cũng đạt 29%, trong khi Việt Nam là 22%.

Sức trẻ trên hàng công

Một điểm tích cực khác của Campuchia tại ASEAN Cup 2026 là sự trưởng thành của nhiều gương mặt trẻ.

HLV Gyotoku không ngần ngại trao cơ hội cho các cầu thủ còn rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và họ đã đáp lại bằng nguồn năng lượng dồi dào cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi.

Hav Soknet là phát hiện lớn nhất. Cú đúp vào lưới Timor Leste cho thấy tiền đạo này sở hữu khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất tự tin.

Soknet có 3 cú sút ở ASEAN Cup 2026 và đều chính xác. Trong khi đó, Mon Rado cũng để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0, đồng thời kiến tạo bàn thứ 2 của đội nhà.

Cả hai mang đến cho Campuchia tốc độ và sự linh hoạt mà họ còn thiếu ở các giải đấu trước.

Bên cạnh đó, Sieng Chanthea là cái tên quen thuộc với đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo 23 tuổi giàu tốc độ, sẵn sàng tạo đột biến từ những pha bứt tốc hoặc xử lý một đối một.

Bong Samuel đầy triển vọng ở tuổi 20. Ảnh: FFC

Cũng không thể bỏ qua Yem Devit, tiền đạo 22 tuổi có thể được sử dụng tùy thời điểm. Anh chủ yếu hoạt động rộng để làm bóng.

Ở tuyến giữa, Bong Samuel mới 20 tuổi nhưng đã thi đấu rất chững chạc. Anh hoạt động như đối tác hỗ trợ Mirzaev, tích cực tranh chấp, thu hồi bóng và đảm nhận vai trò kết nối.

Sự kết hợp giữa Bong Samuel và Mirzaev trở thành chìa khóa vận hành lối chơi cho Campuchia, bệ phóng cho những tiền đạo băng lên ở các pha chuyển đổi trạng thái.

Campuchia bước vào trận gặp Việt Nam với tâm lý thoải mái khi đã bị loại. Không còn áp lực về kết quả, các cầu thủ trẻ có thể tự tin phô diễn kỹ thuật.

Điều đó có nghĩa là HLV Kim Sang Sik cần có đấu pháp hợp lý để đảm bảo ngôi đầu bảng A, cũng như duy trì mọi thứ ở trạng thái tốt nhất khi bước vào bán kết ASEAN Cup 2026.

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