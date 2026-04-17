Sáng 17/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, qua điều tra, công an xác định em N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi), cùng trú tại địa phương, không tự tử như nội dung thư để lại trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ).

Trước đó, khoảng 5h ngày 16/4, người dân phát hiện trên cầu Thạch Bích có 2 đôi dép cùng 2 bức thư tuyệt mệnh. Nội dung thư thể hiện tâm lý tuyệt vọng, cho rằng đã “gây ra nhiều lỗi lầm” nên muốn “tạm biệt cuộc đời”, kèm theo đầy đủ thông tin cá nhân và số điện thoại người thân.

Hai bức "thư tuyệt mệnh" đôi nam nữ để lại trên cầu.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng liên hệ với gia đình, đồng thời huy động người dân tổ chức tìm kiếm ở khu vực sông dưới cầu Thạch Bích. Việc tìm kiếm kéo dài suốt một ngày nhưng không phát hiện dấu vết.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ xuất hiện tại phường Nghĩa Lộ. Khi bị phát hiện, cả hai bỏ chạy. Công an truy đuổi và bắt được thiếu nữ 15 tuổi, riêng nam thanh niên đã trốn thoát.

Công an làm việc với em N.L.T.T. Ảnh: C.A

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người này liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản tại một số địa phương. Việc dựng hiện trường giả tự tử nhằm đánh lạc hướng, tránh bị phát hiện.

Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại để phục vụ điều tra, xử lý.