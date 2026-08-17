Sáng 17/8, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo phường Nông Trang xác nhận, hôm qua (16/8), tại chung cư sinh viên khu đô thị Minh Phương đã xảy ra vụ việc một phụ nữ và một người đàn ông tử vong bất thường.

Chung cư sinh viên khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang. Ảnh: NL

Theo lãnh đạo phường Nông Trang, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thông tin chi tiết vụ việc sẽ được thông tin sau.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: NL

Theo một số người dân sinh sống tại khu chung cư cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 11h sáng qua, tại hiện trường vụ việc có nhiều vết máu, đồ đạc xáo trộn khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi.

"Hôm qua, xe tang được đưa tới hiện trường để tiếp nhận thi thể các nạn nhân”, một người dân cho biết.

Chung cư sinh viên khu đô thị Minh Phương có 2 tòa nhà cao tầng với tổng cộng gần 700 phòng ở. Ảnh: ĐH

Chung cư sinh viên khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, có 2 tòa nhà cao tầng với tổng cộng gần 700 phòng ở. Trước đây, chung cư này chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Việt Trì (cũ) thuê ở. Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình đối tượng thuê phòng tại đây được mở rộng với các cán bộ, gia đình của tỉnh Hòa Bình (cũ) làm việc tại khu vực trung tâm của tỉnh Phú Thọ.