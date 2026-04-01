Ngày 1/4, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam liên quan đến ổ nhóm tội phạm cộm cán ở Phú Thọ.

Trước đó, rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT đã huy động hơn 200 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đồng loạt khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu.

Lý Văn Hai một trong 9 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, vật chứng thu được, qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, ngày 31/3 cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 trong 10 đối tượng này. Một đối tượng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Các đối tượng bị điều tra về nhiều tội danh như: gây ô nhiễm môi trường; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm quy định về kế toán; chứa mại dâm; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép hóa đơn; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bắt tạm giam 5 cán bộ, nguyên cán bộ

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Tiến Chung - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án trên, cũng trong ngày 31/3, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ gồm:

Hoàng Văn Thiện (41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phú, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên); Nguyễn Lâm Tới (48 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch); Lưu Văn Cường (40 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do);

Lưu Tiến Chung (48 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa); Hoàng Chí Thanh (trú tại xã Bình Tuyền, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ; nay là lao động tự do).

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (42 tuổi, trú xã Bình Tuyền) - Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Nhóm này bị xác định có hành vi vi phạm các tội danh như: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, kể cả những người có hành vi tiếp tay, bao che.

9 đối tượng bị khởi tố núp bóng doanh nghiệp hoạt động "xã hội đen" Lý Văn Hai (trú tại phường Xuân Hòa); Nguyễn Văn Thức (trú tại thôn Ngọc Bảo, xã Bình Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, người điều hành hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc); Lý Công Sinh (trú tại phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc); Nguyễn Thị Điệp (trú tại phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (trú tại phường Xuân Hòa, Phó Giám đốc, người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV thương mại Hiệp Hưng); Nguyễn Thị Hạnh (trú tại phường Xuân Hòa, kế toán Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc); Đàm Duy Khanh (trú tại xã Vĩnh An, Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP); Nguyễn Thị Hằng (trú tại xã Yên Lạc, kế toán Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP); Bùi Thị Thì (trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy).







