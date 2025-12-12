Luôn hướng tới việc tạo ra các sản phẩm thân thiện, tiện lợi, dễ dàng sử dụng cho người Việt Nam, Zalo đã hiện thực hoá giấc mơ xây dựng trợ lý AI cho người Việt Nam trong năm 2025 với sự ra đời của các sản phẩm như Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info hay Trợ lý Công Dân Số.

Những người trẻ Gen Z phát triển trợ lý AI

Lê Trần Trúc Vân (sinh năm 2000) hiện giữ vai trò là chuyên viên phát triển sản phẩm (Product Specialist) cho nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại Zalo. Giữa thời điểm cả thế giới chạy theo “bong bóng AI”, Vân và đội ngũ tại Zalo đã chọn cho mình một cách tiếp cận riêng, đó là bắt đầu từ người dùng: Người dùng Việt đang cần điều gì và AI có thực sự giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn không?

“AI chỉ là cây cầu - nhiệm vụ của nó là giải quyết một vấn đề thật trong đời sống của người Việt”, Vân cho biết.

Khi bắt tay vào xây dựng các sản phẩm như Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info hay Trợ lý Công Dân Số, đội ngũ kỹ sư AI nhận ra rằng: Thách thức không đơn giản nằm ở việc tối ưu mô tốt chất lượng hình ngôn ngôn ngữ - nền tảng phát triển của các trợ lý kể trên, mà còn làm sao khiến mô hình hữu dụng trên thực tế, tức là có thể trả lời đúng, chính xác.

Thực tế, các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) rất giỏi trong việc trả lời các câu hỏi tự do, nhưng trong các lĩnh vực nhạy cảm như luật, hành chính, giáo dục, chỉ một sai sót nhỏ có thể dẫn đến hệ quả lớn.

Để phát triển Trợ lý Công Dân Số, nhóm sản phẩm đã dựa trên hơn 300.000 văn bản pháp luật Việt Nam uy tín, có kiểm chứng và được cập nhật liên tục, hệ thống đa tầng giúp loại bỏ những câu trả lời độc hại hoặc sai sự thật, tích hợp cơ chế bắt buộc trích dẫn nguồn hay thuật toán lọc nhiễu và tìm kiếm tối ưu, giúp mô hình “nhìn” đúng đoạn luật thay vì suy diễn.

Giữ vai trò Kỹ sư trí tuệ nhân tạo cấp cao tại Zalo AI, Văn Hữu Quốc cho biết: “Khi áp dụng LLM vào các sản phẩm như Kiki Info, đặc biệt là Trợ lý Công dân số, đội ngũ cần đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống, bởi đây là một trợ lý hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính và hỏi đáp luật. Trợ lý cần phải tổng hợp thông tin từ các nguồn uy tín như Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và trích dẫn các điều luật cùng thủ tục liên quan, giúp người dùng tham khảo chính xác thông tin cần thiết”.

Làm sản phẩm AI thực tế là hành trình “cầm đèn soi đường” - liên tục va vấp và liên tục học hỏi. Bởi bên ngoài phòng thí nghiệm, mọi công nghệ đều được đánh giá bằng giá trị thật mà nó tạo ra.

Người Việt dùng trợ lý AI do chính người Việt xây dựng

Nhìn lại chặng đường phát triển, điều khiến đội ngũ tự hào nhất không phải những cột mốc kỹ thuật hay chỉ số tăng trưởng mà chính là việc người dùng Việt sử dụng và hài lòng về một trợ lý AI do chính người Việt phát triển. Ở đó, người dùng tra cứu hỏi về thủ tục hành chính và nhận về câu trả lời chuẩn xác, nhanh gọn. Người dùng thắc mắc “Mất giấy tờ thì làm sao?”, “Nghỉ việc có trợ cấp không?”, “Thuế TNCN 2025 thay đổi gì?” và trợ lý AI phản hồi để giúp họ giải quyết ngay tức thì.

Giữa một thế giới công nghệ biến động không ngừng, sản phẩm trợ lý công dân ra đời như một lời khẳng định: người Việt hoàn toàn có thể làm chủ AI, tạo ra giá trị cho cộng đồng người dùng Việt.

Theo nhóm phát triển sản phẩm, giai đoạn tiếp theo của AI không nằm ở việc chạy theo mô hình với những kích thước lớn hơn, mà ở mức độ “ăn sâu” của AI vào từng điểm chạm của hệ sinh thái số. Khi AI trở thành một phần tự nhiên của mọi thao tác, quy trình cũng như tương tác trong đời sống của người Việt, đó mới là lúc công nghệ thật sự lan tỏa. Giống như Internet cách đây 20 năm, AI cũng sẽ trở thành hạ tầng nền tảng cho xã hội số.

Hành trình của đội ngũ phát triển Trợ lý Công Dân Số là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: Chủ quyền Trí tuệ nhân tạo không phải là một tuyên ngôn, mà là khả năng tạo ra những sản phẩm thực sự hữu ích cho những người dân đang sinh sống tại chính quê hương mình.

Để những người trẻ tại Zalo như Trúc Vân hay Hữu Quốc có cơ hội được phát triển những sản phẩm AI ý nghĩa cho người dùng Việt Nam cần sự tin tưởng và trao quyền từ đội ngũ lãnh đạo. Anh Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc khoa học Zalo AI chia sẻ: “Thay vì truyền cảm hứng, tôi nghĩ mình đã tạo ra một môi trường để các bạn có thể tự tìm thấy cảm hứng. Tôi tin rằng các bạn trẻ ở Zalo đều rất tài năng và có nội lực. Nhiệm vụ của tôi là giúp các bạn định hướng đúng vấn đề, cung cấp đủ tài nguyên và trao quyền để các bạn được tự do thử nghiệm, tự do thất bại và tự do học hỏi”.

Bích Đào