Sáng 1/8, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức buổi trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và 30 doanh nghiệp vận tải trên cả nước.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT, cho biết xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng lượng phương tiện giao thông đường bộ nhưng liên quan đến 37,1% số vụ tai nạn giao thông và hơn 40% vụ tai nạn có người chết. Về loại xe tải, sơ mi rơ-moóc... cứ 1,61 vụ tai nạn giao thông thì có 1 người chết.

"Số lượng phương tiện kinh doanh vận tải ít nhưng lại gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đây là con số đáng báo động", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Tô Quang Minh - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thông tin, trong 6 tháng qua, toàn quốc đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô kinh doanh vận tải hành khách, làm chết 26 người, bị thương 46 người. Trong 5 vụ tai nạn này, có 4 vụ liên quan đến ô tô khách giường nằm.

Hiện trường vụ lật ô tô khách giường nằm trên quốc lộ 1A (đoạn qua Hà Tĩnh). Ảnh: Thiện Lương

Đáng chú ý, với chủ phương tiện là Công ty TNHH Tân Kim Chi, có 2 xe khách xảy ra tai nạn vào tháng 2 và tháng 7, khiến 13 người chết và 22 người bị thương.

Đề xuất xem xét hoạt động của ô tô khách giường nằm

Tại phần trao đổi giữa Cục CSGT (Bộ Công an) và 30 doanh nghiệp vận tải, ông Vũ Đức Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Hoàng Long cho biết, công ty là đơn vị đầu tiên đưa hơn 100 ô tô khách giường nằm vào vận hành. Bản chất xe giường nằm là hoán cải từ ô tô 45 chỗ ngồi, muốn giảm tai nạn thì cần có lộ trình hạn chế xe giường nằm.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp này, nên cấm chạy xe khách vào khung giờ từ 2h30 - 5h30 sáng, tuy nhiên cần có nghiên cứu kỹ và bàn bạc để đi đến thống nhất.

Còn đại diện Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Vân cho biết, xuất phát từ thực tế cũng kinh doanh vận tải bằng ô tô giường nằm, đơn vị đề xuất cần có phân tích cụ thể từng vụ tai nạn để tìm ra nguyên nhân từ con người hay phương tiện.

"Chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đầu tiên đưa xe giường nằm vào khai thác, sử dụng thì vấn đề lớn nhất là quản lý an toàn. Nếu có quy trình quản lý an toàn chặt chẽ thì vấn đề tai nạn ở đây là do con người chứ không phải loại phương tiện", đại diện công ty cho biết.

Ông Vũ Đức Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Hoàng Long. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện công ty này, thực tế hiện nay đang tồn tại loại xe giường nằm có cabin đôi, dẫn đến tình trạng xe đăng ký có 22 phòng nhưng chở đến 44 người.

"Giường đôi thì phục vụ rất tốt cho tiện ích của hành khách nhưng chỉ có 1 dây an toàn. Nếu xảy ra tai nạn thì nguyên nhân tử vong chính do không thắt dây an toàn. Chúng tôi cũng đề nghị lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm với hành vi này để phòng ngừa tai nạn", đại diện công ty nói.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải thời gian qua do nhiều yếu tố.

Cần siết chặt hơn việc quản lý các loại phương tiện biển số màu trắng nhưng vẫn lén lút chở khách hay hàng hóa. Đây là loại hình phương tiện gây ảnh hưởng đến các đơn vị kinh doanh vận tải chính thống.

"Chúng ta không nên bỏ loại hình phương tiện này mà cần quản lý chặt chẽ, quy định rõ ràng về cung đường nào được chạy xe giường nằm", đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết.