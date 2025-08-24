Phương Oanh vừa trở lại sóng giờ vàng sau 4 năm vắng bóng kể từ vai Phương Nam của Hương vị tình thân. Cô vào vai Mỹ Anh, một phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, chỉn chu và khéo léo trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Đây là bộ phim đầu tiên cô tham gia sau khi kết hôn và làm mẹ nên nhan sắc và ngoại hình có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên sinh năm 1989 được nhận xét ngày càng đằm thắm hơn.

Ngoài đời là phu nhân chủ tịch nên Phương Oanh phải tiết chế nhiều về cách ăn mặc sao cho phù hợp với hình mẫu của nhân vật không quá sang. Dù vậy, nữ diễn viên được nhận xét có thần thái sang chảnh.

Phương Oanh cho biết trước ngày phim lên sóng, cô rất hồi hộp chờ đón phản hồi của khán giả. Với nữ diễn viên, Gió ngang khoảng trời xanh là dự án áp lực nhất từ trước tới giờ, không chỉ bởi đánh dấu sự trở lại của cô sau 4 năm vắng bóng mà còn là bản làm lại của bộ phim Trung Quốc từng nổi tiếng khắp châu Á.

"Tôi biết việc so sánh giữa bản Việt và bản gốc là điều không thể tránh khỏi với một kịch bản remake, nhất là khi 30 chưa phải là hết lại là một dự án vang danh khắp châu Á, tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả. Tôi chưa xem bản gốc nhưng chỉ cần nghe những người xung quanh nói về Cố Giai là đã biết cô ấy từng được yêu thích thế nào.

Tuy nhiên, kịch bản Gió ngang khoảng trời xanh đã xây dựng một bối cảnh, câu chuyện, tính cách hoàn toàn khác cho tất cả các nhân vật, để gần gũi và đậm hơi thở Việt Nam. Đạo diễn cũng luôn nói chúng tôi đừng quan tâm đến bản gốc, hãy để nhân vật của mình có đời sống, thần thái riêng không hòa lẫn với bất kỳ phiên bản nào khác. Tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được tâm huyết đó của chúng tôi và cởi mở đón nhận bộ phim", nữ diễn viên nói.

Theo Phương Oanh, cô và nhân vật Mỹ Anh giống nhau ở chỗ đều là người vợ, người mẹ cầu toàn, hướng đến sự hoàn mỹ, ôm đồm nhiều việc và việc gì cũng muốn tự tay giải quyết. Trong thời gian đóng phim này, nữ diễn viên cũng học hỏi được ở nhân vật sự dịu dàng, chín chắn và bình tĩnh trước những sự cố trong cuộc sống.

Khác với phong cách kín đáo trên phim, Phương Oanh mới đây khiến khán giả phát sốt khi tung loạt ảnh vô cùng sexy thực hiện trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Sau hơn 1 năm sinh con, Phương Oanh gần như lấy lại vóc dáng cũ. Hiện cô duy trì ở mức 54-55kg.

Vóc dáng thon gọn đáng mơ ước của nữ diễn viên "Quỳnh búp bê". Phương Oanh rất đầu tư cho phụ kiện hàng hiệu.

Phương Oanh sinh năm 1989, được khán giả biết đến qua các phim giờ vàng trên VTV như: Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân. Cô đăng ký kết hôn với Shark Bình - Chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam từ năm 2023 nhưng chưa làm đám cưới. Nữ diễn viên đón cặp song sinh vào tháng 5/2024.

Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh":