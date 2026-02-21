Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Cao Trung Đông (47 tuổi, ngụ xã Long Thành) để điều tra về hành vi ''Dâm ô với người dưới 16 tuổi''.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/6/2025, Đông đến ấp Cái Đôi (xã Long Thành) thì thấy bé T. (7 tuổi) đang ngồi chơi một mình trong nhà. Đối tượng Đông đã nảy sinh ý đồ xấu và thực hiện hành vi dâm ô bé gái.

Đối tượng Cao Trung Đông. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sự việc sau đó bị mẹ của bé T. phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Cuối tháng 8/2025, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đông.

Tuy nhiên, do đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh truy nã vào ngày 30/12/2025.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Đông đang lẩn trốn tại phường Vũng Tàu, TPHCM nên tiến hành bắt giữ. Công an đã di lý Cao Trung Đông về tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.