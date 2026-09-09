Ngày 9/9, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao Lim Hyun Woo (SN 1999, quốc tịch Hàn Quốc) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đối tượng Lim Hyun Woo. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 7/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Khu đô thị Goldmark, tổ công tác Công an phường Phú Diễn phát hiện một nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người này được xác định là Lim Hyun Woo. Đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và được phép lưu trú đến ngày 9/9.

Đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã theo Quyết định số A-11455/7-2026, do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác sau đó đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Phú Diễn để tiếp tục xác minh, xử lý.

Bộ Công an bắt kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy ở Phú Quốc

Cũng trong hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, biệt danh "Tuấn Trọc" thường trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 22/8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang kiểm tra một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại khu phố 1, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng hát, gồm nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy.

Tuấn "trọc" bị lực lượng Bộ Công an bắt giữ sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: CACC

Đánh giá vụ việc có tính chất phức tạp, Công an tỉnh An Giang phối hợp Bộ Công an khởi tố vụ án, mở rộng điều tra và bắt giữ nhiều bị can để điều tra về nhiều tội danh gồm “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chiếm đoạt chất ma túy”.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Anh Tuấn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tuấn. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, lực lượng công an triển khai các biện pháp truy tìm nhưng không phát hiện.

Đến ngày 1/9, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Anh Tuấn.

Qua quá trình rà soát, truy vết, Công an tỉnh An Giang và Bộ Công an xác định được nơi Tuấn xuất hiện và tổ chức bắt giữ. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của Tuấn, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và các đối tượng có liên quan.