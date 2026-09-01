Theo hồ sơ, năm 1997, Nguyễn Ngọc Minh (SN 1961, thường trú phường Phước Thới, TP Cần Thơ) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) bắt, tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trong thời gian bị tạm giam, Minh bỏ trốn. Ngày 29/9/1997, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ô Môn ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Minh về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Sau khi bỏ trốn, Minh nhiều lần thay đổi nơi cư trú, tìm cách che giấu tung tích nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hồ sơ truy nã không vì thế mà bị lãng quên.

Trong quá trình rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ xác định Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang và phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ.

Từ thời điểm Minh bỏ trốn đến khi bị bắt đã gần 30 năm, nhưng trách nhiệm pháp lý của người bị truy nã vẫn còn đó.

Lẩn trốn không giúp xóa bỏ quá khứ

Theo Công an TP Cần Thơ, trường hợp Nguyễn Ngọc Minh cho thấy một nhận thức sai lầm thường gặp là cho rằng rời khỏi địa phương, thay đổi nơi cư trú hoặc sống kín đáo trong thời gian dài có thể khiến cơ quan chức năng không thể tìm thấy.

Thực tế, việc truy tìm người bị truy nã có thể kéo dài, đòi hỏi cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, xác minh thông tin. Khi có dữ liệu mới liên quan đến nơi ở, nhân thân hoặc các mối quan hệ, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, lần tìm tung tích.

“Nếu ngay từ đầu thành khẩn khai báo, ăn năn, đầu thú và chấp hành quy định, người này có thể đã sớm hoàn thành trách nhiệm, trở về với gia đình và ổn định cuộc sống.

Thay vào đó, việc bỏ trốn khiến gần 30 năm đối tượng phải sống trong sự lẩn tránh, đến khi bị bắt vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định. Thời gian không thể xóa bỏ quá khứ mà chỉ khiến cái giá của sai lầm thêm đắt”, cán bộ điều tra cho biết.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đầu thú là cơ hội để sửa sai

Từ vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo những người đang bị truy nã cần chấm dứt việc lẩn trốn, chủ động liên hệ với cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để ra đầu thú, thành khẩn khai báo và chấp hành pháp luật.

Pháp luật không chỉ nhằm xử lý người phạm tội mà còn hướng đến giáo dục, cải tạo và tạo điều kiện để họ biết sửa chữa sai lầm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện đầu thú và tích cực khắc phục hậu quả, tùy từng trường hợp, có thể được xem xét theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ cũng lưu ý gia đình, người thân của người đang bị truy nã cần động viên, thuyết phục họ sớm ra đầu thú. Hành vi che giấu, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người bị truy nã tiếp tục lẩn trốn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ trường hợp Nguyễn Ngọc Minh, Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh, đây là lời cảnh tỉnh rằng thời gian không thể xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.