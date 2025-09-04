Ngày 4/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tại tuyến đường qua địa bàn xã Bắc Lý xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 3/9, tại đường nối 2 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Hà Nội - Hải Phòng, tại ngã tư có đèn giao thông đoạn qua địa bàn xã Bắc Lý, hướng cầu Thái Hà - Liêm Tuyền xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, gồm 3 xe tải và 1 ô tô con mang BKS 35A 314xx. Vụ tai nạn khiến ô tô con bị kẹp ở giữa 2 xe tải, 3 người trên xe bị mắc kẹt.

Xe ô tô bị kẹp giữa 2 xe tải. Ảnh: H.A.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc, phân luồng giao thông.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động xe chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt để đưa ô tô con bị mắc kẹt ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ đưa người và phương tiện ra ngoài. Ảnh: H.A.

Sau hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được ba người ra khỏi chiếc xe con bị biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong trước đó, hai người còn lại bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.T.Đ. (31 tuổi, trú tại Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.