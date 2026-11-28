Sau 8 năm lẩn trốn tại nhiều nước, đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ bị bắt ở Kyrgyzstan và dẫn độ về Việt Nam để chấp hành bản án.

Ngày 28/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa phối hợp với Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cùng các cơ quan chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan thực hiện việc dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ từ Kyrgyzstan về Việt Nam.

Lực lượng chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ (đánh dấu X) cho Công an TP Bắc Ninh

Trần Đức Thọ (SN 1988, trú phường Phù Khê, TP Bắc Ninh) là đối tượng bị truy nã về việc trốn thi hành án sau khi bị kết án liên quan đến các tội danh trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng giấy tờ có giá giả.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, TAND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định thi hành án đối với Trần Đức Thọ. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18/5/2018, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Bắc Ninh ra quyết định truy nã đối với Trần Đức Thọ. Quá trình xác minh, truy tìm, đến ngày 17/3/2023, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã trốn ra nước ngoài.

Trước diễn biến trên, Văn phòng INTERPOL, Bộ Công an triển khai các thủ tục, ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với Trần Đức Thọ, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng các nước tổ chức xác minh, truy bắt.

Sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia, ngày 30/6/2026, Trần Đức Thọ bị cơ quan chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào nước này để tiếp tục tìm cách lẩn trốn.

Hiện Công an TP Bắc Ninh đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa Trần Đức Thọ đi chấp hành án theo quy định.