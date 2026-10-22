Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân bỏ trốn khi đang lao động tại Khánh Hòa.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 thuộc Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Bốn phạm nhân bị truy nã gồm:

Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn, 31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Võ Hoàng Duy, 27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường, 32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chân dung 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đang bị truy nã đặc biệt. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 21/10, khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, cả 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Sau khi phát hiện sự việc, Trại giam A2 gửi quyết định truy nã đến công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa tổ chức truy bắt.

Theo quyết định truy nã, người dân có quyền bắt và giải ngay các đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, cần thông báo ngay cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.

Hiện Trại giam A2 đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp truy tìm, bắt giữ 4 phạm nhân.