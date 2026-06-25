Đối tượng là Nguyễn Quang Tuyên (SN 1984, ngụ phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trước đó, trang Fanpage có tên “Góc nhìn tri thức” đã đăng tải đoạn clip kèm theo nội dung: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, tại địa bàn xã Cái Nước”.

Thông tin trên đã nhận về hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.

Tuy nhiên, đây là thông tin này sai sự thật, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh từ những vụ việc khác, rồi lồng ghép giọng đọc bằng AI và sử dụng tiêu đề giật gân để câu view, cùng lượt tương tác.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước tình hình này, ngày 24/6, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc xử lý thông tin không đúng sự thật liên quan đến sản phẩm tôm khô.

Qua xác minh, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định không có vụ việc như thông tin mạng xã hội lan truyền.

Thông tin không có căn cứ trên đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và gây thiệt hại đến uy tín cũng như thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương. Ngoài ra, thông tin này còn tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ nguồn phát tán của tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin nêu trên.

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc.