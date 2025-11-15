G5vecROWYAEWPD6.jpg
Đội hình ra sân tuyển Đức
G5volsRX0AA2nEh.jpg
Sane cố gắng đột phá bên cánh
G5vZ25RXAAAgBgo.jpg
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Luxembourg cũng tạo ra cơ hội rõ rệt về phía khung thành tuyển Đức
G5viDJqXQAAp8Bi (1).jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-0
G5vq165WcAAxAHS.jpg
Sang hiệp hai, Woltemade khai thông bế tắc với pha đệm cận thành
G5vn2nDXEAASOrm.jpg
Đồng đội chúc mừng tiền đạo thuộc biên chế Newcastle
G5vqR4VWAAA5j7B.jpg
Tiền đạo Luxembourg bở lỡ cơ hội san hòa 1-1
G5vs39KXoAAA1qk.jpg
Phút 69, Woltemade xâm nhập vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội khách
G5vs4ipWsAAxy6e.jpg
G5vxleVWEAAgcde.jpg
Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng của "cỗ xe tăng"
G5vx47_WgAAZS85.jpg
Cục diện căng thẳng ở bảng A, khi Đức dẫn đầu với 12 điểm, chỉ hơn Slovakia chỉ số phụ. Ở lượt đấu cuối, Đức sẽ đá "chung kết" của bảng đấu tranh tấm vé trực tiếp dự VCV World Cup 2026 với Slovakia trên sân Red Bull Arena (rạng sáng 18/11, giờ VN)
G5vyEo WEAAEFyk.jpg
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/11

Nguồn ảnh: Uefa, 433, DBF Team, DW