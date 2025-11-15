Nguồn ảnh: Uefa, 433, DBF Team, DW
Lionel Messi ghi dấu ấn với một bàn thắng cùng pha kiến tạo giúp Argentina đánh bại chủ nhà 2-0, trong trận giao hữu kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Angola.
Báo Bồ Đào Nha chỉ trích mạnh mẽ Cristiano Ronaldo sau thẻ đỏ trong trận thua Ireland 0-2, nói anh “nên xấu hổ”.
Thomas Tuchel đưa ra yêu cầu đơn giản mà tiên quyết với dàn sao tuyển Anh, nếu muốn có thể vô địch World Cup 2026.
MU quyết định bất ngờ về tương lai Casemiro, theo mong muốn của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, họ cũng ra điều kiện cho cựu tiền vệ Real Madrid.
Trung vệ, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh có những chia sẻ đặc biệt về người đồng đội Nguyễn Xuân Son ở tuyển Việt Nam.