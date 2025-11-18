editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers ger svk.jpg
Đội hình ra sân tuyển Đức
G5 4wWoXUAACazn.jpg
Phút 18, Woltemade bật cao đánh đầu mở tỷ số
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers ger svk (1).jpg
Tiền đạo Newcastle ghi 4 bàn trong 3 trận gần đây trong màu áo tuyển Đức
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Phút 29, Gnabry xâm nhập vòng cấm nhân đôi cách biệt
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (8).jpg
Màn ăn mừng đặc trưng của tiền đạo Bayern Munich
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (3).jpg
Cuối hiệp một, đến lượt Leroy Sane lên tiếng 
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (7).jpg
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (6).jpg
Sane lập cú đúp cho riêng mình ở phút 41
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (5).jpg
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (4).jpg
Sang hiệp hai, nhân tố mới Baku vào sân và lập tức ghi bàn
editorial_uefa_com germany_v_slovakia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Tiếp đó, Ouedraogo ấn định chiến thắng 6-0 cho "cỗ xe tăng"
G5_M XGW0AA1EbQ.jpg
Đức giành chiến thắng giòn giã
G5_PCabXoAAqXkH.jpg
Tuyển Đức xếp nhất bảng A và giành tấm vé trực tiếp thứ 33 dự VCK World Cup 2026

Nguồn ảnh: Uefa, 433, F.R