Lãnh đạo MU dần lạnh nhạt với thương vụ Carlos Baleba, chuyển sự tập trung sang tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest hiện đang được định giá 100 triệu bảng Anh.
Nguồn ảnh: Uefa, 433, F.R
Bồ Đào Nha sẽ gửi đơn kháng cáo lệnh cấm thi đấu dài hạn của Cristiano Ronaldo, sau thẻ đỏ anh phải nhận ở trận gặp CH Ailen mới đây.
Màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland đưa Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm, đồng thời đẩy Italia vào ác mộng play-off.
Haaland ghi 2 bàn trong 1 phút cùng Na Uy nhấn chìm 4-1 Italia, để lần đầu tiên có mặt ở ngày hội World Cup 2026 sau 28 năm. Anh cũng khiến Mbappe... đua hụt hơi!
Tuyển Anh lập thành tích ‘điên rồ’ sau 72 năm tại vòng loại World Cup 2026. Thomas Tuchel phê bình thái độ của Jude Bellingham.