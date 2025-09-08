editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier ger nir.jpg
Đức dồn lên tấn công phủ đầu 
editorial_uefa_com germany_v_northern_ireland_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
Gnabry mở tỷ số ngay phút thứ 7
G0RF_2_WAAAz4J9.jpeg
Nhưng cuối hiệp 1, Price gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ailen từ pha dàn xếp phạt góc
G0RISupXgAAm60F.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier ger nir (2).jpg
Sang hiệp hai, Amiri ghi bàn quan trọng cho đội chủ nhà
editorial_uefa_com germany_v_northern_ireland_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Đồng đội chúc mừng Amiri
G0RWltvWEAA2I0D.jpg
Phút 72, Florian Writz ghi bàn tuyệt đẹp từ quả đá phạt ngoài vòng cấm
editorial_uefa_com germany_v_northern_ireland_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
G0RZGbqWUAEmeyH.jpeg
Chiến thắng xứng đáng của tuyển Đức

Nguồn ảnh: Uefa, 433, DFB Team, Footbal Insider