Mikel Merino ghi 3 bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đại thắng 6-0 ngay trên sân khách.
Nguồn ảnh: Uefa, 433, DFB Team, Footbal Insider
Memphis Depay lập cú đúp giúp Hà Lan đánh bại Litva 3-2, qua đó vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng "cơn lốc màu da cam".
Trận chung kết King’s Cup lần thứ 51 tối 7/9 khép lại với chiến thắng 1-0 cho Iraq trước Thái Lan, nhưng điều khiến dư luận bức xúc nhất lại là pha va chạm nảy lửa ở phút bù giờ.
