Dồn dập thông tin bất lợi

Chỉ trong vòng khoảng nửa tháng, giá vàng đã giảm mạnh trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Giá vàng giao ngay trên thế giới giảm gần 9% từ mức đỉnh cao 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10 về ngưỡng 4.000 USD/ounce vào đầu tháng 11.

Vàng SJC chỉ mất khoảng 4 triệu, từ 152,5 triệu đồng/lượng (giá bán) hôm 21/10 xuống 148,4 triệu đồng/lượng vào đầu tháng mới, nhưng gần như không có giao dịch. Vàng nhẫn trơn ở các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giảm khoảng 10 triệu đồng/lượng, từ mức quanh 160 triệu đồng/lượng (giá bán) xuống khoảng 149 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, ở vào thời điểm hiện tại có nhiều thông tin bất lợi cho vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn, đặc biệt là các thương hiệu vàng tư nhân địa phương.

Trước hết, đó là cú giảm mạnh của giá vàng thế giới và áp lực chốt lời vẫn còn sau khi vàng tăng hơn 50% từ đầu năm và đã tăng 27% trong năm 2024. Sau đợt tăng nóng kéo dài từ cuối năm 2023, giá vàng thế giới có thể vào một đợt giảm kéo dài.

Trong kịch bản giá vàng thế giới giảm kéo dài, giá vàng trong nước có thể còn giảm mạnh hơn, bởi giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khá nhiều, khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng (tính theo tỷ giá ngân hàng).

Giá vàng nhẫn giảm mạnh trong tuần qua, mất khoảng 10 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Trong nước, Chính phủ thời gian gần đây đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường vàng và thu hẹp khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới. Đó là tăng cường nguồn cung, bỏ cơ chế độc quyền thương hiệu SJC, cho phép nhập khẩu, thêm đơn vị sản xuất, siết hoạt động kinh doanh vàng, kiểm soát chặt các điểm mua bán nhỏ lẻ, thanh tra việc niêm yết giá và chống thao túng, thổi giá.

Sắp tới, nhiều khả năng Chính phủ sẽ xem xét thêm các giải pháp về thuế. Một giải pháp dài hạn là phát triển các sản phẩm đầu tư thay thế, như vàng tài khoản hoặc chứng chỉ vàng, sàn vàng, giúp người dân giao dịch linh hoạt mà không phụ thuộc vàng vật chất.

Dù vậy, hướng đi của vàng trong nước được xác định phần lớn theo biến động giá thế giới.

Chính quyền Trung Quốc vừa quyết định bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với vàng như một động thái thắt chặt hoạt động đầu tư vàng tại một trong những thị trường kim loại quý lớn nhất thế giới này. Theo đó, từ ngày 1/11, các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế VAT khi bán vàng mua từ Sàn giao dịch vàng Thượng Hải, dù bán trực tiếp hay sau khi gia công.

Vàng được dự báo vẫn sẽ tăng tiếp

Sự thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, cùng với việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt, đang làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng.

Giới đầu tư cũng lo ngại, nếu chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại, giá vàng thế giới sẽ chịu thêm áp lực giảm.

Tuy nhiên, hiện giá vàng vẫn trụ quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nhiều yếu tố có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho mặt hàng này. Đó là tình hình căng thẳng leo thang tại Ukraine, là mâu thuẫn Mỹ - Trung còn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột mới, là vấn đề nợ công gia tăng lên mức kỷ lục ở nhiều nước, và lạm phát cao dai dẳng.

Nhiều tổ chức vẫn dự báo vàng vẫn còn trong xu hướng đi lên dài hạn trong bối cảnh lạm phát và nợ công toàn cầu lên cao. Vàng được định vị như tiền thực. Fed được dự báo sẽ còn hạ lãi suất và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng.

Trên Kitco, Philip Streible, Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures nhận định, giá vàng có khả năng tăng cao hơn trong thời gian tới; tuy nhiên, cần phải lên trên 4.175 USD/ounce để lấy lại đà tăng giá.

Ông lý giải, dù dữ liệu kinh tế của Mỹ bị hạn chế do chính phủ đóng cửa, nhưng những thông tin có thể cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Vì vậy, bất chấp những gì Chủ tịch Jerome Powell đã nói, Fed sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất. Giá vàng đã có sự điều chỉnh và đang tìm đường tăng trở lại.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, dù áp lực bán đang hiện hữu, tiềm năng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục củng cố.

Theo ông, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung chưa giải quyết được những vấn đề lớn. Việc đóng cửa trên mức 4.000 USD/ounce là tín hiệu tích cực, có thể giúp cải thiện tâm lý thị trường trong tuần mới.

Ray Dalio, Nhà sáng lập Bridgewater Associates cho rằng, vàng là một loại tiền tệ cơ bản hơn là tài sản đầu cơ, ít có nguy cơ bị mất giá và/hoặc bị tịch thu nhất.

Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London, các ngân hàng lớn bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào thời điểm này năm sau, tăng khoảng 25% so với giá hiện tại.

Hơn nữa, các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng để đa dạng hóa dự trữ của họ. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo rằng các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 200 tấn trong quý III và đang trên đà mua từ 750 đến 900 tấn trong năm nay.

Trong lịch sử, giá vàng thế giới có nhiều đợt điều chỉnh giảm khá mạnh sau những đợt sốt nóng. Đó là cú giảm 17% kéo dài trong 2 năm từ tháng 8/2020 cho tới tháng 9/2022 sau khi vàng tăng gấp 1,6 lần trong 2 năm lên ngưỡng 2.000 USD/ounce vào tháng 8/2020. Cú giảm giá kéo dài hơn 4 năm, từ tháng 8/2011 cho đến tháng 10/2015, mất tổng cộng hơn 40% đưa vàng từ đỉnh 1.825 USD/ounce xuống còn 1.060 USD/ounce. Trước đó, vàng đã tăng gần 3 năm, từ mức 720 USD vào tháng 10/2008 lên 1.825 USD vào tháng 8/2011. Còn xa hơn nữa, năm 1980, sau khi đạt khoảng 850 USD/ounce do lạm phát Mỹ và căng thẳng địa chính trị, vàng nhanh chóng lao dốc xuống gần 300 USD/ounce trong thập kỷ tiếp theo, giảm hơn 60% do lãi suất tăng mạnh và USD phục hồi.