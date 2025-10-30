Giá vàng thế giới hôm nay 30/10/2025

Tới 20h30 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.026 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.041 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/10 cao hơn khoảng 53,4% (tương đương tăng 1.401 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở khoảng 128,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 29/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 29/10 (giờ Việt Nam) bật tăng mạnh, thêm 73 USD (+1,85%) so với phiên liền trước, lên 4.026 USD ngay trước thời điểm quan trọng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chốt giảm lãi suất và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vàng tăng giá chủ yếu do giới đầu tư đã bắt đáy mua vào, sau khi mặt hàng kim loại quý lao dốc do áp lực chốt lời và làn sóng bán khống, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận khung về thương mại trong khuôn khổ hội nghị tại Malaysia.

Cú giảm mạnh hiếm có khiến vàng không còn trong trạng thái quá mua ngắn hạn. Mặt hàng kim loại quý hấp dẫn trở lại đối với các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh lãi suất Mỹ thấp dần và đồng USD suy yếu.

Giá vàng SJC và nhẫn trơn tăng vọt trở lại. Ảnh: HH

Số lượng các hợp đồng đánh cược vào tăng mạnh trở lại. Đây cũng là yếu tố kéo vàng hồi phục nhanh chóng sau cú tụt giảm từ đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce hôm 21/10 xuống 3.880 USD/ounce hôm 28/10.

Giới đầu tư đang chờ những tín hiệu của Fed về chính sách tiền tệ vào cuối năm và kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vào cuối tuần tại Hàn Quốc.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/10/2025

Trong nước, giá vàng tăng mạnh trở lại. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 29/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,8-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Như vậy, vàng đã nhanh chóng quay đầu tăng trở lại trong bối cảnh các nước trên thế giới vẫn đẩy mạnh in tiền, sự bất định ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị vẫn khó lường và các nước tăng cường nắm giữ vàng.

Giới đầu tư đang mổ xẻ những tín hiệu từ Fed để xác định chính sách tiền tệ của Mỹ trong phần còn lại của năm 2025 và cả năm 2026.

Dù vậy, chưa có gì rõ ràng cho thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần nữa vào tháng 12 trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa và không thể công bố các số liệu vĩ mô về nền kinh tế số 1 thế giới.

Trong bối cảnh như vậy, điều mà các nhà đầu tư có thể làm là chờ đợi và thận trọng trong hoạt động mua bán. Đây cũng là lý do khiến vàng có thể khó bứt phá mạnh trở lại đỉnh cũ xác lập hôm 21/10.

Theo Wells Fargo, Fed có thể cắt lãi suất thêm một lần nữa trong tháng 12 và hai lần vào tháng 3 và tháng 6/2026. Còn Deutsche Bank cho rằng Fed sẽ công bố kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT) kể từ tháng 11.

Kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vào cuối tuần này được xem là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng. Nếu hai bên không đạt thỏa thuận và Mỹ quay lại tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc, giá vàng có thể bứt phá. Ngược lại, nếu đạt được thỏa thuận tránh leo thang trong ngắn hạn, vàng có khả năng đi ngang.