Nhu cầu an cư và thương mại tăng nhanh trong khi nguồn cung chất lượng còn khan hiếm, tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường. Sự xuất hiện của Boutique Home Tràng Cát được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo, hoàn thiện cấu trúc đô thị và mở ra cơ hội đầu tư mới cho khu vực phía Nam thành phố.

Ra mắt “đúng nhu cầu - đúng thời điểm”

Việc sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương đã kéo theo làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố cảng. Trong đó, khu vực phía Nam đang nổi lên như một cực tăng trưởng giàu tiềm năng.

Khu Nam Hải Phòng hội tụ nhiều lợi thế như: quỹ đất dồi dào, bằng phẳng, thuận lợi cho việc phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại. Ngoài hệ thống đường cao tốc, đường sắt, đường thủy tạo đã hiện hữu, nơi đây còn được quy hoạch xây dựng cảng nước sâu Nam Đồ Sơn, đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Tiên Lãng… hứa hẹn tạo nên một trung tâm kết nối đa phương thức của cả miền Bắc, một vành đai tăng trưởng mới cho Hải Phòng.

Loạt dự án hạ tầng, kinh tế lớn trở thành “đường băng” giúp khu Nam Hải Phòng “cất cánh”. Ảnh: Cổng thông tin TP. Hải Phòng

Đặc biệt, tháng 12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, quy mô 20.000 ha. Đến tháng 10/2025, Khu thương mại tự do Hải Phòng, nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam, được thành lập. Đây là những động lực phát triển đột phá, giúp Hải Phòng hiện thực hóa tầm nhìn trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Hiện nay, 4 khu công nghiệp trong Khu kinh tế đã được thành lập, gồm Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu A); Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1); Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1); Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu B).

Ngoài ra, còn 3 khu công nghiệp đã phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2.000, bao gồm Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (giai đoạn 1); Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu A); Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu B).

Điều này cho thấy khu Nam đang bước vào chu kỳ mở rộng công nghiệp dồn dập, kéo theo dòng lao động tay nghề cao, chuyên gia FDI, kỹ sư quốc tế đổ về. Ngoài ra còn có dòng dịch chuyển dân cư từ Hải Dương (cũ) và các khu vực lân cận khiến khu Nam ghi nhận tốc độ tăng dân số nhanh, mở ra nhu cầu lớn trên thị trường về nhà ở chất lượng cao, mặt bằng kinh doanh được quy hoạch bài bản. Chính nền tảng đó tạo điều kiện để Boutique Home Tràng Cát trở thành sản phẩm ra mắt “đúng nhu cầu - đúng thời điểm”.

Giàu tiềm năng sinh lời, giàu triển vọng tăng giá

Tọa lạc tại trung tâm phía Nam Hải Phòng, Boutique Home nằm trong dự án Happy Home Tràng Cát với lợi thế kết nối hiếm có: chỉ 3-12 phút để đến sân bay Cát Bi, trung tâm thành phố, cảng Lạch Huyện và chuỗi Khu công nghiệp.

Dự án gồm 284 căn thấp tầng Boutique Home sở hữu lâu dài. Mỗi căn đều có thiết kế tách bạch hai chức năng. Tầng 1-2 là không gian linh hoạt vận hành các mô hình kinh doanh (quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, salon, phòng khám nhỏ, boutique thời trang…). Các tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư hoặc cho thuê lưu trú dài hạn. Tính linh hoạt này giúp sản phẩm phù hợp với cả khách an cư lẫn nhà đầu tư muốn tạo dòng tiền bền vững.

Boutique Home Tràng Cát nằm tại vị trí tâm điểm của trung tâm mới phía Nam Hải Phòng. Ảnh phối cảnh

Với nhu cầu an cư, Boutique Home Tràng Cát mang tới một không gian sống đa trải nghiệm, gồm: sự riêng tư trong các căn biệt thự liền kề; sự sôi động, tiện nghi của một khu phố thương mại đa dạng dịch vụ; sự trong lành, thư thái với 3 công viên và 59 tiện ích, cảnh quan kế thừa của Happy Home Tràng Cát; sự an tâm tận hưởng cuộc sống chất lượng được bảo chứng bởi thương hiệu Vingroup.

Với mục đích đầu tư, đây là dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận kép. Dòng tiền từ kinh doanh, cho thuê dồi dào nhờ khai thác trực tiếp dòng khách tại chỗ là 10.000 cư dân của Happy Home Tràng Cát. Cùng với đó là hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia, lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp và vùng phụ cận. Đây là tệp khách ổn định, có khả năng chi trả cao, thường xuyên sử dụng các dịch vụ F&B, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giải trí…

Khu Nam Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tích lũy giá nhờ hàng loạt dự án hạ tầng - công nghiệp quy mô lớn được khởi động. Trong khi đó, theo quy luật, mặt bằng thương mại tại trung tâm phát triển mới thường ghi nhận biên độ tăng giá tốt và mức độ thanh khoản cao khi nhờ dân số tăng nhanh, dịch vụ thiếu hụt và doanh nghiệp bán lẻ luôn có xu hướng mở rộng về khu công nghiệp phụ cận.

Boutique Home, nhờ đó, vừa dồi dào tiềm năng sinh dòng tiền, vừa có triển vọng tăng giá bền vững. Đây là cơ hội cho giới đầu tư cũng như khách hàng ở thực muốn sở hữu một bất động sản thương hiệu Vingroup, kết hợp hoàn hảo giữa kinh doanh thịnh vượng và an cư đẳng cấp, đón đầu sự phát triển của khu Nam Hải Phòng.

Thế Định