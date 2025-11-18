Bước sang ngày thứ hai tiếp nhận hồ sơ, giữa tiết trời mưa rét đầu đông, hàng trăm người vẫn che ô, khoác áo mưa chờ ở khu vực nhận hồ sơ tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao xã Thiên Lộc.

Không còn cảnh thức trắng đêm như hôm đầu tiên, nhưng nhiều người vẫn đến chờ từ 4h sáng sớm. Sức hút của những căn nhà ở xã hội (NƠXH) giá quanh mức 1 tỷ đồng khiến dòng người kéo dài từ sáng đến chiều, bất chấp thời tiết mưa lạnh.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án NƠXH CT3 Kim Chung, cho biết quy trình nộp hồ sơ tại dự án gồm năm bước.

Bước đầu tiên là bấm số lấy thứ tự. Người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê phải trực tiếp xếp hàng, xuất trình căn cước công dân cùng hồ sơ gốc mới được bấm số. Sau đó, cán bộ dự án sẽ ghi lại số thứ tự, đăng ký danh sách và viết phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.

Người dân ngồi chờ vào bấm lấy số thứ tự. Ảnh: N.P

Ở bước tiếp nhận hồ sơ, cán bộ kiểm tra và đối chiếu căn cước công dân với hồ sơ gốc theo quy định. Trường hợp hồ sơ đủ và đúng sẽ được viết giấy biên nhận. Nếu chưa đủ hoặc chưa phù hợp, người dân được hướng dẫn hoàn thiện và nộp lại đúng thời gian quy định.

Bước tiếp theo là bốc thăm hoặc thỏa thuận loại căn hộ. Sau khi có kết quả bốc thăm hoặc thỏa thuận, khách hàng sẽ thực hiện ký hợp đồng. Ở bước ký hợp đồng chính thức, nếu khách hàng không còn nhu cầu mua/thuê mua/thuê tại dự án, chủ đầu tư sẽ hoàn trả hồ sơ để đăng ký tại dự án khác.

Chủ đầu tư hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, không thu bất kỳ khoản phí nào. Ảnh: N.P

Liên danh chủ đầu tư khẳng định mỗi bước đều có cán bộ hướng dẫn và đối chiếu giấy tờ gốc nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch.

Ông Trung cho biết, chủ đầu tư đã chuẩn bị nhiều phương án tránh quá tải. Liên danh đã phối hợp với UBND xã Thiên Lộc, lực lượng công an và Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao để bố trí khu vực rộng rãi, bảo đảm trật tự; sẵn sàng mở rộng mặt bằng và tăng nhân lực nếu lượng hồ sơ tiếp tục tăng mạnh.

“Liên danh chủ đầu tư không liên kết với bất kỳ sàn giao dịch nào, toàn bộ tư vấn đều miễn phí. Căn cứ lượng người đến làm thủ tục, chủ đầu tư sẽ xem xét gia hạn thời gian tiếp nhận nếu số hồ sơ tồn còn quá nhiều”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định người dân có thể yên tâm vì mọi hồ sơ hợp lệ đều được tiếp nhận theo đúng quy trình, không ai bị bỏ sót.

Trong ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ (17/11), liên danh chủ đầu tư đã phát phiếu cho gần 1.400 hồ sơ. Ảnh: N.P

Dù trời mưa rét, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt bấm số. Tình trạng xếp hàng xuyên đêm để mua NƠXH diễn ra trong bối cảnh giá chung cư thương mại tại các đô thị ngày càng tăng cao, vượt xa mức thu nhập của phần lớn người dân.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2; hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt dự án NƠXH tại Hà Nội được khởi công. Tuy nhiên, lượng NƠXH hoàn thành mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu thực tế. Các dự án NƠXH có mức giá từ 18–30 triệu đồng/m2 trở thành hy vọng an cư của nhiều gia đình.