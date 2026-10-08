Sau trận mưa lớn, nhiều khu vực ở TPHCM ngập suốt 20 giờ. Có khu dân cư, hầm biệt thự nước dâng cao đến 1,5m; trong hẻm, nhiều hộ dân phải thức trắng đêm tát nước, kê dọn đồ đạc.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet lúc 12h ngày 8/10, nhiều tầng hầm của biệt thự, shophouse tại khu dân cư Cityland Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM) vẫn ngập sâu 1-1,5m dù mưa đã tạnh từ đêm trước.

Tại một chi nhánh ngân hàng nằm trong khu dân cư, gần chục chiếc xe máy của nhân viên bị ngập lút bảng đồng hồ. Nước tràn vào cabin thang máy và buồng máy phát điện, khiến toàn bộ hệ thống bị tê liệt.

Đơn vị phải huy động máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục từ rạng sáng để hút nước ra ngoài.

Tại một văn phòng đại diện trong khu dân cư, nhân viên bảo vệ cho biết đã nhanh chóng di dời hàng chục xe máy lên khu vực an toàn. Tuy nhiên, nước dâng nhanh khiến toàn bộ tầng hầm ngập sâu, nhấn chìm nhiều thùng hàng hóa, thiết bị và đồ dùng làm việc.

Bà Lương Thị Hường (60 tuổi, chủ phòng khám phụ sản) cho biết nước tràn vào hầm quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Ngoại trừ vài chiếc xe máy kịp đẩy ra ngoài, các máy siêu âm, xét nghiệm, tivi cùng hồ sơ bệnh án đều hư hỏng do ngâm nước nhiều giờ.

Chỉ vệt nước cao hơn 1,5m vẫn in rõ trên tường, bà ngậm ngùi nói, suốt nhiều năm sống tại đây chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Khi nước bắt đầu rút, hàng loạt sổ sách, hồ sơ bệnh án ngấm nước bùn, bết dính, nhòe mực được mang từ dưới hầm lên, trải dọc lối đi để phơi.

Cách đó vài căn, tầng hầm một hộ dân khác cũng bị ngập sâu. Đến trưa 8/10, chủ nhà phải thuê máy bơm dã chiến liên tục xả nước ra mặt đường. Bên trong hầm, nước vẫn ngập ngang bắp chân, đồ đạc, thùng nhựa và bình nước sinh hoạt nổi lềnh bềnh, xáo trộn khắp sàn.

Đến trưa 8/10, đường Nguyễn Văn Khối vẫn bị ngập sâu gần nửa mét, kéo dài hơn 500m, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, buôn bán của người dân.

Để bảo đảm an toàn cho người đi đường, lực lượng chức năng và người dân phải cắm biển cảnh báo.

Nhiều phương tiện chết máy giữa đường, người dân đành dắt bộ vượt đoạn ngập sâu.



Hàng quán hai bên đường đa số phải đóng cửa; một số cửa hàng tranh thủ kê cao đồ đạc, chờ nước rút. Nước ngập sát mép cửa, người đi bộ chật vật lội qua dòng nước.

Tại các hẻm dọc đường Nguyễn Văn Khối, nước vẫn mênh mông. Trận mưa lớn kéo dài chiều 7/10 khiến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn.

Nhà bà Nguyễn Đoàn Thanh Trúc (hẻm 171 Nguyễn Văn Khối) vẫn ngập trong dòng nước đục ngầu, gia đình phải huy động máy bơm để đẩy nước ra ngoài. Bà Trúc kể, đêm qua nước dâng nhanh, mọi người phải vội vã kê cao tài sản.

Nhiều người dân trong hẻm thấp thỏm khi nước cũ chưa kịp rút, dự báo chiều tối nay TPHCM tiếp tục có mưa lớn.

Ngồi thẫn thờ bên bậc thềm, nhìn dòng nước đục ngầu bao quanh nhà, bà Thu An lắc đầu thở dài: “Nước tràn vào nhà từ chiều qua, dọn dẹp cả đêm đến giờ vẫn chưa xong. Mấy thùng máy, tủ kệ kê tạm lên thềm mà nước cứ suýt soát tràn vào. Chiều nay mà mưa lớn thêm trận nữa thì không biết kê đồ đi đâu, cầm chắc lại trắng đêm”.