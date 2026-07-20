Chương trình nghệ thuật, ca nhạc trong đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 20/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 3 ngày diễn ra Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 đã thu hút lượng khách nêu trên, đồng thời tạo nguồn thu trên 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 85%; riêng khách sạn 4–5 sao và khu nghỉ dưỡng ven biển đạt trên 90%, nhiều nơi ghi nhận hiện tượng “cháy phòng”.

Người dân, du khách tập trung về tuyến đường Trần Phú theo dõi hoạt động của lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19/7), với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc đã khép lại tối 19/7.

Du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc khi tham gia lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Festival được tổ chức quy mô cấp quốc gia, thu hút sự tham dự của các ban, bộ, ngành Trung ương cùng nhiều địa phương và đoàn nghệ thuật trong, ngoài nước. Chuỗi hoạt động trải rộng tại nhiều địa bàn trong tỉnh, tạo không khí sôi động và góp phần quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống cùng công nghệ trình diễn hiện đại.

Hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên khuấy đảo lễ hội carnival đường phố. Ảnh: Xuân Ngọc

Nổi bật năm nay là định hướng phát triển Nha Trang - Khánh Hòa thành trung tâm thể thao biển với các giải quốc gia và quốc tế như Sea Star Nha Trang Bay 2026, VPS Cup Nha Trang 2026 và Anara Championship - Khánh Hòa 2026. Ngoài ra, các hoạt động khác như lễ khai mạc, carnival đường phố, trình diễn ánh sáng và lễ hội ẩm thực ven biển, lễ hội áo dài…, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Hàng nghìn người mặc áo dài tạo 'dải lụa' rực rỡ ven biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, ngành du lịch cũng kích hoạt nền tảng du lịch số tại https://dulichso.khanhhoa.gov.vn, giúp người dân, du khách trải nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm quảng bá du lịch địa phương.