Khoảng 16h30 ngày 3/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân V.T.B. (49 tuổi, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) trong tình trạng sốc mất máu nặng. Khi nhập viện, người bệnh da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 107 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, nguy cơ tử vong rất cao.

Khai thác bệnh sử, trong quá trình dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, ông B. bị ngã từ độ cao khoảng 4m, va đập mạnh vào các vùng đầu, cổ, ngực và bụng. Cú ngã khiến người bệnh bị vết thương thấu ngực - bụng phức tạp, chảy máu nhiều.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tam chứng Gaillard phổi trái dương tính; bụng đau nhiều, gõ đục vùng thấp. Siêu âm phát hiện ông B. có dịch máu trong ổ bụng, nghi ngờ tổn thương các tạng đặc.

Bệnh nhân được xác định sốc đa chấn thương, vết thương thấu ngực, bụng phức tạp, kèm vết thương vùng đỉnh chẩm, theo dõi tổn thương nội sọ.

Bệnh nhân được mổ khẩn cấp. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức cho ông B. Đồng thời, bệnh viện huy động đầy đủ nguồn máu và các phương tiện kỹ thuật cần thiết để phục vụ ca mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ xác định bệnh nhân bị vỡ lách độ V, tổn thương phức tạp vùng ngực, bụng. Các bác sĩ buộc phải cắt lách của người bệnh để cầm máu, khâu xử trí các vết thương thấu bụng và thấu ngực, đồng thời đặt dẫn lưu màng phổi hai bên hút liên tục nhằm kiểm soát chảy máu và xử trí toàn diện các tổn thương nguy hiểm.

Tại ổ bụng, kíp phẫu thuật đã lấy ra khoảng 2.000ml máu cục và máu loãng. Người bệnh được truyền 5 đơn vị hồng cầu khối (250 ml/đơn vị) và 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh (150 ml/đơn vị) để hồi sức.

Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo. Đến sáng 5/2, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo và đáp ứng tốt với điều trị, chưa ghi nhận biến chứng sớm.

Qua kiểm tra sau mổ, các bác sĩ tiếp tục phát hiện bệnh nhân bị gãy 5 xương sườn bên trái và vỡ xương bả vai trái, phải theo dõi và kiểm soát chặt chẽ theo phác đồ điều trị chấn thương ngực.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, vào thời điểm cận Tết, người dân khi dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, đặc biệt là các công việc trên cao như leo thang, lau mạng nhện, sửa mái hoặc trần nhà, cần chú ý bảo đảm an toàn lao động, sử dụng dụng cụ chắc chắn, có người hỗ trợ, tránh chủ quan để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc.