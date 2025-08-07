Ảnh: BBC

Theo BBC và NBC, từ hôm nay, hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế cơ bản là 10%, với mức thuế thực tế trung bình tăng hơn 17%, cao nhất kể từ năm 1935 trong thời kỳ Đại suy thoái.

Nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Thuế sẽ được áp với mọi mặt hàng, từ hàng gia dụng châu Âu và xe ô tô của Nhật cho tới thực phẩm, đồ nội thất, đồ chơi từ Trung Quốc, ti vi từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số mặt hàng dầu mỏ và khí đốt nhập khẩu cùng với điện thoại thông minh, một loạt hàng hóa thuộc thỏa thuận thương mại hiện có với Canada và Mexico sẽ không chịu tác động của chính sách thuế mới.

Nhìn chung, các mức thuế trên là động thái quan trọng nhất từ trước tới nay của một vị tổng thống quyết tâm làm cho nền kinh tế toàn cầu nghiêng về phía Mỹ hơn nữa.

Ông Trump đã ăn mừng khoảnh khắc này bằng hình thức trực tuyến. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, người đứng đầu nước Mỹ viết: "Giờ là nửa đêm. Hàng tỷ USD tiền thuế đang chảy vào Mỹ".

Hôm nay không phải là ngày kết thúc cuộc tấn công thương mại của ông Trump. Chia sẻ với hãng tin CNBC hôm 5/8, Tổng thống Mỹ cho hay, ông có kế hoạch áp thuế nhập khẩu với các sản phẩm dược phẩm và chất bán dẫn. Hiện tại, chỉ 1/4 các cơ sở sản xuất cung cấp các thành phần thuốc chủ chốt cho Mỹ đặt nhà máy tại nước này, tương đương thâm hụt 116 tỷ USD so với phần còn lại của thế giới.

Ông Trump cũng tỏ rõ quyết tâm sẵn sàng tăng thuế bất cứ lúc nào. Hôm 6/8, ông đã tăng thuế bổ sung với Ấn Độ lên 50% vì nước này mua dầu mỏ của Nga, điều ông tin sẽ giúp Nga có thu nhập để tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Brazil cũng phải đối mặt với mức thuế 50% do ông Trump bất bình với cách chính quyền nước này đối xử với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Tổng thống Mỹ cũng nói với CNBC rằng, ông có thể tăng thuế với Liên minh châu Âu từ 15% lên 35% nếu khối này không thực hiện cam kết đầu tư. Liên minh gồm tổng cộng 27 quốc gia thành viên này hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.