Học Bác để vươn lên, đoàn kết xây dựng bản làng

Những ngày giáp Tết ở Đông Trà Bồng, sương mờ khẽ lướt trên triền núi, hòa cùng ánh nắng ban mai. Dưới chân núi phủ hương quế, những nếp nhà hiện ra giữa màn sương sớm. Dẫu là mái nhà mới hay cũ, ở mỗi gian chính đều đặt di ảnh Bác Hồ tại vị trí trang trọng nhất. Hình ảnh Người rạng ngời, gần gũi như người thân, luôn dõi theo và chở che cho từng gia đình.

Ngôi nhà của già Hồ Văn Bình, 68 tuổi, Người có uy tín ở thôn 1, xã Đông Trà Bồng là minh chứng sống cho lòng kính yêu ấy. Gia đình ông dành vị trí đẹp nhất để đặt di ảnh Bác, xung quanh là các khung ảnh về anh hùng dân tộc và một số vật dụng thờ trang nghiêm. Đối với ông, đây là không gian thiêng liêng nhất.

Già Hồ Văn Bình thờ Bác Hồ tại vị trí trang trọng. (Ảnh Huy Trường)

“Dân tộc mình ai cũng kính yêu Bác Hồ. Nhờ có Đảng, có Bác mà người dân mới có được ấm no như hôm nay. Việc thờ di ảnh Bác đã tồn tại lâu đời, hầu như nhà nào cũng dành nơi trang trọng nhất cho Bác”, già Bình chia sẻ.

Nhớ lời dạy của Bác, già Bình nỗ lực thực hiện tốt vai trò Người có uy tín. Gần 70 tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, ông vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, tránh xa tệ nạn. Theo ông, để được tin tưởng, Người có uy tín phải làm gương. Trong gia đình, ông luôn nhắc nhở con cháu chăm chỉ học hành, chăm lo làm ăn, lễ phép với người lớn.

Trong những ngày lễ, Tết, các già làng kể cho lớp trẻ nghe về Bác, như chuyện đôi dép cao su Người mang, nắm cơm trắng nhường cho bộ đội, lá thư Người gửi đồng bào miền núi… Những câu chuyện giản dị ấy trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, nhắc nhở người Co nhớ về Bác, về hành trình gian khó của dân tộc, đồng thời "gieo" niềm tự hào và tình yêu sâu sắc dành cho Lãnh tụ.

Học theo tấm gương Bác Hồ, đồng bào Co ở thôn 1 phấn đấu vượt khó, chăm chỉ làm ăn, đoàn kết giúp nhau. Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, chỉ còn hơn 2%. Bà con động viên nhau phát triển kinh tế, khuyên con cháu cố gắng học hành thành tài.

Những mùa Xuân tràn niềm vui và tin tưởng

Không chỉ thờ di ảnh Bác, nhiều gia đình dân tộc Co còn đặt họ Hồ cho con cháu. Mỗi cái tên mang theo niềm tự hào âm thầm, nhắc nhở thế hệ sau luôn nhớ về nguồn cội, về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Ông Hồ Văn Tường, 55 tuổi, người có uy tín thôn 3 cho biết: “Từ sau ngày Bác mất, nhiều già làng có nguyện vọng được mang họ Bác. Vào các ngày lễ lớn, bà con rủ nhau về nhà cộng đồng dâng hương tưởng niệm Bác. Không khí linh thiêng nhưng ấm áp, tiếng chiêng ngân vang, những câu chuyện về Bác được truyền miệng giữa núi rừng”.

Đồng bào Co ở Trà Bồng biểu diễn đấu chiêng. (Ảnh Huy Trường)

Những đứa trẻ dân tộc Co lớn lên trong hình ảnh Bác, trong lời ru của mẹ, trong câu chuyện của già làng về những năm tháng gian khó của dân tộc. Vì vậy, đồng bào Co luôn trung thành với Đảng, sống đoàn kết, chăm chỉ sản xuất, gìn giữ văn hóa truyền thống và vững tin vào tương lai.

Ông Lê Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đông Trà Bồng nhận định: “Tình yêu vô vàn với Bác Hồ không chỉ khắc ghi trong tim mỗi người dân, mà còn trở thành động lực biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể. Đồng bào Co mạnh dạn vươn lên thoát nghèo, đoàn kết xây dựng bản làng ấm no, học tập và làm theo lời Bác”.

Mùa Xuân về, tiếng chiêng, tiếng cồng vang khắp bản làng, nhắc nhở mọi người nhớ về Bác Hồ, về truyền thống đoàn kết, cần cù của đồng bào Co. Ánh nắng vàng đầu năm chiếu xuống những gian nhà, ánh mắt trẻ thơ, bàn tay gầy nhưng đầy sức sống của các già làng. Đồng bào Co không chỉ kính yêu Bác bằng lời nói mà còn bằng hành động, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, để mùa Xuân nào cũng tràn đầy niềm vui, ánh sáng và lòng biết ơn.