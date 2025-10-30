Chương trình mục tiêu quốc gia

Bản làng người Đan Lai ở xã Môn Sơn khởi sắc nhờ Chương trình MTQG 1719 - Ảnh: T.H

Những tiêu chí cơ bản đảm bảo

Nếu so hiện tại với đầu nhiệm kỳ (năm 2021) thì điều dễ nhận thấy nhất là đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS&MN Nghệ An đã có rất nhiều chuyển biến. Những thay đổi ấy đến từ nhiều con số mà ngành chức năng thống kê và thực tế cuộc sống người dân đang thụ hưởng.

Bắt đầu từ hạ tầng cơ sở, những tuyến giao thông huyết mạch, trọng điểm của vùng miền núi đã được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương, đi lại của người dân trong vùng. Nhìn từ câu chuyện của hàng ngàn hộ dân ở các bản làng vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, thuộc các xã Nhôn Mai và Hữu Khuông lâu nay cách núi, cách rừng sẽ thấy rất rõ.

Dự án mở đường trị giá hơn 428 tỷ đồng nối các xã đã xóa thế cô lập của một vùng đất là nơi cư ngụ của cộng đồng người Mông, Thái, Khơ mú… Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông Lô Văn Giáp vui vẻ cho biết, sắp tới việc giao thương ra vùng ngoài, xã ngoài sẽ thuận tiện hơn. Đó là cơ hội tốt để mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội cho người dân.

Với bà con Đan Lai, nhóm dân tộc thiểu số với một số khó khăn đặc thù, cuộc sống đã có những chuyển biến rõ ràng. Các bản Búng, Cò Phạt ở xã Môn Sơn rộn rã khí thế dựng nhà, lợp mái, xây trường, bắc cầu... Từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), đã có 6 dự án được đầu tư cho người Đan Lai như xây dựng đường giao thông, kè sạt lở, điện thắp sáng, nước sinh hoạt, xây trường học… Anh La Văn Bốn, người dân ở Co Phạt (xã Môn Sơn) hồ hởi chia sẻ: "Nhà tôi đã chắc chắn rồi, kín trên bền dưới rồi. Nhờ cả vào sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước".

Bà Lương Thị Lợi ở bản Na Bón (xã Yên Na) được hỗ trợ nước sạch sinh hoạt - Ảnh: T.H

Theo tổng hợp của tỉnh Nghệ An, Chương trình MTQG 1719 đã hoàn thành hàng trăm công trình hạ tầng cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt của người dân. Cụ thể, có 149 công trình giao thông, 2 công trình điện, 65 trường học, 19 trạm y tế, 98 thiết chế văn hóa, 21 công trình nước sinh hoạt tập trung, 24 công trình thủy lợi, 7 đài truyền thanh, 10 chợ nông thôn đã hoàn thành. Toàn tỉnh có 632 hộ dân được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, 31 hộ dân được hỗ trợ đất ở, 1.340 hộ dân được hỗ trợ đất sản xuất, 3.641 hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề… từ chương trình MTQG 1719.

Từ những đầu tư ấy, nhiều chỉ tiêu cơ bản đã được thay đổi đáng kể. Đó là: tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng đồng bào DTTS&MN đã giảm từ 27,71% vào năm 2021 xuống còn 17,34% vào cuối năm 2024; thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đến cuối 2024 cũng đã đạt hơn 38 triệu đồng. Cũng đến cuối năm 2024, tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và đặc thù vùng đồng bào DTTS&MN đạt hơn 51,5%...

Giải quyết tốt nhiều vấn đề xã hội

Nhờ Chương trình MTQG mà điều kiện kết cấu, cơ sở hạ tầng tại vùng đồng bào DTTS&MN được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhiều vấn đề xã hội đang tồn tại, cuộc sống sinh hoạt sản xuất và giao thương phát triển; mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế của cộng đồng người dân vùng thay đổi tích cực.

Thi công cầu Suối Hộc trong dự án mở đường vào các xã vùng lòng hồ Bản Vẽ - Ảnh: T.H

Thông qua tập huấn, việc triển khai các mô hình, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng; hỗ trợ thiết bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị… đã góp phần thay đổi phương thức phát triển sản xuất tại địa phương, tạo việc làm và tăng thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống cho hộ dân tham gia dự án, nhằm mục đích giúp các hộ nghèo từng bước thoát nghèo bền vững.

Các vấn đề xã hội khác như tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bất bình đẳng giới… cũng đã được giải quyết tốt hơn từ việc đối thoại chính sách, xây dựng các tổ nhóm, câu lạc bộ hoạt động tại cộng đồng, mô hình làng bản không tảo hôn, làng bản không bạo lực gia đình...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá: Những chính sách của Chương trình MTQG 1719 ở Nghệ An đã được triển khai tương đối đồng bộ, theo tiến độ thực hiện của Trung ương. Chương trình đã đem lại những tác động tích cực, thiết thực, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức của người dân vùng DTTS&MN về phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới và cộng đồng, thôn, bản ngày một phát triển. Việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 đồng thời cũng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.