Ngày 21/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa tập huấn phần mềm giám sát, triển khai các nội dung Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các xã miền núi, cùng đại diện các đơn vị thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình.

Ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật các văn bản mới về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, đồng thời được hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện và giám sát Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Nội dung tập huấn tập trung vào các nhóm dự án trọng tâm như: hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết; biểu dương người có uy tín và phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Đặc biệt, cán bộ các đơn vị được hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo và giám sát trực tuyến, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc tại địa phương.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn.

Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu nêu khó khăn, vướng mắc khi triển khai tại cơ sở, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ để Chương trình được triển khai hiệu quả, sát thực tế, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS&MN Thanh Hóa.

Thông qua hội nghị, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo được nâng cao, góp phần đảm bảo các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG năm 2025 được triển khai đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thanh Hóa.