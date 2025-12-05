Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025” được tổ chức mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng sống ở nông thôn, hướng đến xây dựng môi trường an toàn, sạch, bền vững.

Một trong những kết quả đáng chú ý là mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu (cũ) được phê duyệt với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Theo UBND xã Long Điền, mô hình đã xây dựng khu xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ sinh học, dự kiến phục vụ 150 hộ dân. Sau khi hoàn thành, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa chủ động đấu nối, khiến tiến độ hoàn thiện mô hình gặp khó khăn. Địa phương đang tiếp tục rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền.

Song song với mô hình thí điểm, tỉnh cũng triển khai các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hai tỉnh cũ là Bạc Liêu và Cà Mau đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch chi tiết, đưa các giải pháp bảo vệ môi trường vào thực tế. Công tác phân loại rác tại nguồn được chú trọng, với nhiều mô hình thí điểm tại hộ gia đình và việc hỗ trợ hàng nghìn thùng rác phân loại cho người dân. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt trên 50%, góp phần nâng mức thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt lên trên 80%.

Cà Mau đang đẩy mạnh công tác thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Đối với nước thải sinh hoạt, hơn 15% hộ dân nông thôn trên địa bàn có thu gom và xử lý bằng biện pháp phù hợp. Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên phối hợp kiểm tra, đánh giá tiêu chí môi trường, đồng thời hướng dẫn các huyện triển khai mô hình xử lý nước thải sinh hoạt theo cụm, áp dụng công nghệ phù hợp điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, việc thu gom và xử lý nước thải sản xuất tại các làng nghề truyền thống cũng được thực hiện nghiêm túc, với 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất được xử lý đúng quy định tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực cấp nước sạch, báo cáo ghi nhận sự khác biệt do điều kiện phân bố dân cư. Tại Cà Mau, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước đạt chuẩn dự kiến đến năm 2025 là 65%, trong đó 20% sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Con số này còn hạn chế vì dân cư sống phân tán, vốn đầu tư hạn chế và nhiều công trình cũ xuống cấp. Giai đoạn 2021–2025, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 6 công trình và nâng cấp 15 công trình cấp nước, phục vụ hơn 20.000 người.

Trong khi đó, Bạc Liêu cũ đạt kết quả cao hơn với 75% người dân nông thôn sử dụng nước sạch và gần 68,3% được cấp nước từ công trình tập trung. Nhiều hạng mục đã được xây dựng như 22 công trình cấp nước mới, 34 trạm xử lý nâng cấp và 47 tuyến ống cấp nước mở rộng. Một số mô hình cấp nước hộ gia đình đã được triển khai thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ thiết bị xử lý nước cho hộ dân tại Lộc Ninh và Phước Long.

Báo cáo nhấn mạnh rằng, các kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần tạo dựng môi trường nông thôn an toàn, cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là nền tảng quan trọng để Cà Mau tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới.