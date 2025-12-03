Bí quyết thành công khi chuyển đổi số nông thôn

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng – Xanh hóa tăng trưởng" diễn ra tại Hà Nội sáng 3/12 không chỉ là nơi bàn thảo chiến lược vĩ mô mà còn là nơi lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về sự chuyển mình ở cấp cơ sở.

Bài tham luận “Đánh thức vùng “đất trăm nghề” bằng chuyển đổi số” của ông Lê Văn Bính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phượng Dực - Hà Nội, chạm đến trái tim người nghe bằng một hành trình đầy quyết tâm từ một địa phương khó khăn vươn lên thành hình mẫu chuyển đổi số của Thủ đô.

Ông Lê Văn Bính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phượng Dực chia sẻ tại Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 diễn ra sáng 3/12 ở Hà Nội.

Ông Lê Văn Bính, với lợi thế được đào tạo từ trường Đại học Kinh tế quốc dân và học thêm ngành Công nghệ tại Úc, hiểu rõ rằng muốn tạo thay đổi cho khu vực nông thôn, phải ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số nông thôn chỉ thành công khi được xây dựng đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số - xã hội số - kinh tế số. Nếu triển khai riêng lẻ từng trụ cột sẽ không thành công”, ông Bính đặc biệt đúc kết bài học kinh nghiệm từ hành trình xây dựng “Phú Xuyên số” (sau sáp nhập, địa bàn huyện Phú Xuyên trước kia giờ là xã Phượng Dực).

Ông dẫn chứng, trong lĩnh vực chính quyền số, khi ông mới về tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, Phú Xuyên chỉ đứng trong top cuối các quận, huyện, thị xã của Hà Nội về dịch vụ công trực tuyến cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần làm gương và dám nghĩ dám làm, ông Bính đã yêu cầu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 100%, trước cả khi Chính phủ và Hà Nội triển khai diện rộng đồng bộ.

"Khi tôi giao nhiệm vụ, Giám đốc Chi nhánh điện lực Phú Xuyên nói rất khó khăn. Tôi bảo có 2 cách, hoặc là anh làm tốt, hai là để người khác thay. Và rồi chúng tôi đã làm được”, ông Bính kể lại bí quyết thành công cơ bản trong lĩnh vực chính quyền số. Cá nhân ông cũng là người đứng đầu gương mẫu, gần như làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng.

Sự quyết liệt trong triển khai chính quyền số đã mang lại “trái ngọt”: Từ đầu năm 2024 trở đi, Phú Xuyên luôn đứng ở vị trí số 1 trong 30 quận, huyện của Hà Nội.

Về xã hội số, Bí thư Lê Văn Bính cho biết, địa phương đã phối hợp với các ngân hàng (MB, LienVietPostBank) để cấp tài khoản ngân hàng, và phối hợp với các đơn vị viễn thông (Viettel, VNPT) để cấp chữ ký số cho người dân.

Nếu chính quyền số và xã hội số tạo ra nền móng vững chắc, thì kinh tế số chính là động lực bứt phá của địa phương.

Để thúc đẩy kinh tế số, một quá trình đào tạo chuyên sâu cho các hộ dân ở làng nghề về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử đã được triển khai. Cuối năm 2023, doanh thu thương mại điện tử của Phú Xuyên đạt 147 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, theo số liệu của ngành thuế, doanh thu thương mại điện tử của vùng “đất trăm nghề” tăng vọt lên 1.010 tỷ đồng. Và chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, doanh thu thương mại điện tử đã đạt con số kỷ lục 5.000 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch cả năm.

Cá nhân ông Bính cũng tự mình quản trị 3 trang mạng xã hội lớn là Facebook, TikTok, YouTube để quảng bá sản phẩm cho vùng “đất trăm nghề”. Gần đây nhất, việc phối hợp giữa chính quyền xã Phượng Dực với TikTok hỗ trợ thiết lập 20 nhà bán hàng uy tín đã tạo ra một “cơn sốt” với 1.000 video và 15 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một tháng.

“Vùng đất trăm nghề” vươn ra thế giới

Xã Phượng Dực (tiền thân là huyện Phú Xuyên) vốn có biệt danh "đất trăm nghề", nổi bật như làng nghề mây tre đan, cỏ tế Phú Túc với lịch sử hơn 300 năm, làng Văn Cao với nghề làm hương truyền thống, làng Cổ Hoàng với nghề làm kẹo cổ truyền hơn 100 năm…

Sự phát triển của làng nghề đã thu hút hơn 80% lao động địa phương và vùng phụ cận, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Phượng Dực, với mẫu mã đa dạng và chất lượng cao, không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong nước (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng...) mà còn vươn ra nhiều thị trường khó tính như Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ba Lan, Thái Lan…

Đời sống người dân Phượng Dực ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng nhanh, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Nhờ sự đồng sức đồng lòng của chính quyền và người dân, Phượng Dực đã giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong giai đoạn tiếp theo, Phượng Dực xác định hướng đi chủ lực là tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, để trở thành hình mẫu đi đầu trong chuyển đổi số và hình mẫu nông thôn mới kiểu mẫu của Thủ đô.

Hiện xã vẫn đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm làng nghề thông qua công nghệ số, tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn như Triển lãm sản phẩm làng nghề sáng tạo - OCOP 2025 để kết nối cung - cầu, livestream bán hàng, đưa giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống vươn xa.

Hành trình chuyển đổi số thành công tại Phượng Dực chính là minh chứng sống động cho niềm tin “Cứ đi sẽ đến, quyết tâm thì sẽ thực hiện được”, không chỉ cho vùng “đất trăm nghề” mà cho cả công cuộc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại trên toàn quốc.