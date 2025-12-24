Đồng bộ nền tảng số kết nối hệ sinh thái quốc gia không chỉ là bước tiến công nghệ, mà là cuộc chuyển mình toàn diện của quản trị và xã hội. Khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực và người dân là trung tâm, hệ sinh thái số sẽ phát huy tối đa giá trị.

Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số đang đi đúng hướng, mang lại lợi ích rõ rệt và bền vững. Trong chặng đường phía trước, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an toàn dữ liệu và nâng cao năng lực số cho toàn xã hội sẽ là yếu tố then chốt.

Với quyết tâm và sự đồng lòng, hệ sinh thái số quốc gia sẽ trở thành nền tảng quan trọng, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bao trùm và bền vững trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)