Dưới đây là gợi ý một số quán ăn đông khách, giá phải chăng được nhiều người lựa chọn ở phường Đống Đa, Hà Nội.

Quán bánh xèo Quảng Ngãi, Yên Lãng

Quán bánh xèo ở đường Yên Lãng (phường Đống Đa) của vợ chồng ông Lương Văn Chính, bà Thắm (quê Quảng Ngãi) đã gắn bó với Hà Nội hơn 31 năm, là địa chỉ ăn uống quen thuộc của nhiều thực khách.

Bánh xèo ở đây được đổ trên khuôn gang nhỏ, đường kính chỉ cỡ gang tay (khoảng 20cm).

Quán bánh xèo Quảng Ngãi hút khách ghé thăm ở phường Đống Đa. Ảnh: Nguyễn Huy

Nguyên liệu làm bánh khá đơn giản, chỉ có gạo xay (không thêm bột nghệ, chỉ có hành lá thái nhỏ), tôm, thịt và giá đỗ. Thịt bò và thịt lợn được ướp đơn giản, quan trọng là phải tươi.

Ăn kèm những chiếc bánh xèo nóng hổi, vỏ giòn, ở giữa hơi xốp, hương vị đậm đà là rau sống tươi với xà lách, rau húng, rau thơm, giá đỗ, thêm chút dưa leo, cà rốt, dứa thái mỏng.

Được biết, mỗi suất bánh xèo của quán (gồm 4 chiếc bánh) và đồ ăn kèm có giá 70.000 đồng. Quán phục vụ 2 loại nước chấm, thực khách lựa chọn tùy ý.

Quán bún ốc nguội, Tây Sơn

Nằm trong ngõ 136 Tây Sơn, quán bún ốc nguội của chị em bà Báu và bà Thu Hường nhiều năm nay vẫn được xem là địa chỉ ăn uống hút khách ở phường Đống Đa.

Bún ốc nguội ở đây được chế biến từ hai loại chính là ốc vặn (ốc nhỏ) và ốc mít (ốc lớn), được quán lấy từ khu vực Phủ Lý (tỉnh Hà Nam cũ).

Tuy không phục vụ cà chua, hành lá như bún ốc nguội ở nhiều quán khác, lại không có rau sống ăn kèm nhưng món bún của quán vẫn hấp dẫn thực khách.

Món bún ốc nguội thanh mát được nhiều thực khách ưa chuộng. Ảnh: Tú Anh Đào

Bát canh ốc (pha chế từ nước luộc ốc) có màu vàng cam, vị chua nhẹ, ngọt thanh, rất hợp để thưởng thức với sợi bún mềm, trơn. Thịt ốc được chế biến sạch, loại bỏ phần đuôi cho hết sạn và không còn mùi tanh, ăn giòn sần sật.

Thực khách có thể cho thêm ớt chưng để món ăn thêm phần bắt mắt.

Quán ốc “violin”, Trung Liệt

Nằm trong con ngõ nhỏ ở Trung Liệt (phường Đống Đa, Hà Nội), không gian tuy hẹp nhưng quán ốc Oanh của vợ chồng bà Tú Oanh, ông Sỹ thường xuyên đông khách.

Thậm chí, từ ngày ông Sỹ kéo violin, lượng khách ghé thăm lại càng đông hơn.

Ngoài tới quán vì món ốc ngon, nhiều người còn tò mò đến đây hoặc quay lại nhiều lần vì yêu thích tiếng đàn violin hay cái tính "đanh đá" mà hài hước của ông Sỹ.

Quán ốc nhỏ ở phường Đống Đa càng thêm đông khách vì màn biểu diễn violin thú vị của ông Sỹ. Ảnh: Linh Trang

Quán có hai gian, một gian phía mặt ngõ, một gian trong tầng 1 của gia đình, đều khá chật. Thực đơn của quán cũng khá đơn giản, chỉ có vài món truyền thống là ốc luộc, ngao hấp, nem chua rán, khoai chiên, trứng cút luộc/xào me, hoa quả theo mùa…

Tuy nhiên, nhiều thực khách nhận xét, các món ăn của quán đều được chế biến sạch sẽ, nước chấm vừa miệng. Sự thân thiện, nhiệt tình của chủ quán cũng là điểm cộng, được khách dành nhiều lời khen.

Bánh bao Thu Hiền

Nằm ở trên phố Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa), quán bánh bao Thu Hiền là địa chỉ ăn uống được nhiều thực khách lựa chọn.

Ban đầu, quán chỉ có những vị cơ bản như bánh bao chay, nhân thịt trứng cút nhưng dần thay đổi cho đa dạng hơn với vị phô mai xúc xích, trứng muối để đáp ứng nhu cầu, khẩu vị của nhiều thực khách.

Đặc biệt, bánh bao vị phô mai trứng muối với nguyên liệu trứng muối do chính quán tự làm, ủ trong một tháng. Vị bánh này rất được lòng các bạn nhỏ.

Các nguyên liệu khác như nhân thịt, đậu xanh đều được làm thủ công và gia giảm cho phù hợp với khẩu vị của khách.

Hiện quán phục vụ nhiều loại bánh bao gồm: Bánh bao chay, bánh bao đậu xanh, bánh bao phô mai xúc xích, bánh bao phô mai trứng muối và bánh bao trứng cút truyền thống.

Giá mỗi chiếc dao động từ 5.000 – 20.000 đồng, tùy loại.

Quán bánh rán cổ truyền, Thái Thịnh

Dù không gian khiêm tốn, bị khuất tầm nhìn nhưng quán bánh rán gia truyền của gia đình anh Nguyễn Quốc Khánh (32 tuổi) ở phố Thái Thịnh luôn hút khách tìm đến suốt vài năm nay.

Bánh rán là thức quà vặt được ưa chuộng ở Thủ đô. Ảnh: Bánh rán cổ truyền HK - Thái Thịnh

Quán có hai loại là bánh rán mật và bánh rán đường, được làm từ các nguyên liệu cơ bản gồm gạo, đỗ xanh, mật mía và đường kính trắng.

Song, từ công thức làm bánh được ông bà truyền lại, anh Khánh đã có một số thay đổi, cải tiến để vừa giữ được hương vị truyền thống của gia đình, vừa phù hợp với khẩu vị đa số thực khách.

Thay đổi lớn nhất là thay vì làm nhân ngọt như truyền thống, anh Khánh chuyển sang làm nhân mặn để cân bằng vị giác, giảm cảm giác ngấy khi ăn.