Theo hãng tin RT, Thống đốc khu vực Kamchatka Vladimir Solodov cho biết đã xảy ra một trận động đất có cường độ 6,3 độ Richter. Trong đó, rung lắc có cường độ từ 4 - 6 độ Richter đã xuất hiện ở thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky.

Còn theo tờ India Today, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính cường độ trận động đất gần bờ biển phía đông bán đảo Kamchatka là gần 7,4 độ Richter. Tâm chấn của trận động đất nằm cách Petropavlovsk-Kamchatsky 111,7km về phía đông.

Sóng thần xuất hiện ở Nga sau động đất mạnh 8,8 độ Richter hồi tháng 7. Ảnh: Telegram

"Các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra các cơ sở xã hội quan trọng, và các tòa nhà dân cư sau dư chấn mạnh. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng báo động cao", ông Solodov chia sẻ trên Telegram.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Song các quan chức địa phương kêu gọi người dân tiếp tục thận nhất là ở dọc khu vực bờ biển.

"Mối đe dọa sóng thần đã được ban bố. Chúng tôi yêu cầu mọi người đặc biệt cẩn thận khi đến thăm bãi biển Khalaktyrsky, và các khu vực khác dễ xuất hiện sóng thần", Thống đốc Solodov cho biết.

Trong khi đó, các nhà chức trách tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình do nhiều dư chấn vẫn xuất hiện. Ông Solodov kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh và chỉ nghe thông tin từ các nguồn chính thức".

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tại vùng Sakhalin cho biết, những con sóng cao 0,5m có thể tràn vào các đảo Paramushir và Shumshu thuộc quận Severo-Kurilsky.

Trước đó, vào ngày 30/7, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã làm rung chuyển bán đảo Kamchatka. Đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1952. Thậm chí, trận động đất này còn dịch chuyển bán đảo Kamchatka gần 2m về phía đông nam.

Nó còn dẫn tới hàng loạt hoạt động địa chấn và núi lửa bất thường ở khu vực. Điển hình, núi lửa Krasheninnikov đã phun trào lần đầu tiên sau 600 năm. Ngoài ra, Klyuchevskaya Sopka, một trong những ngọn núi lửa cao nhất của lục địa Âu-Á, cũng đã đã trải qua đợt phun trào mạnh nhất trong 70 năm.